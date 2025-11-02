Poznati splitski restoran iz centra grada drastično spušta cijene - i to na duže vrijeme! Pogledajte što su objavili...

Poznati splitski restoran Fife, smješten u blizini Matejuške, najavio je značajno sniženje cijena u zimskim mjesecima.

"Od 3. studenoga 2025. do 1. ožujka 2026. snižavamo sedam jela na simboličnu cijenu od 7 eura", objavili su iz restorana Fife.

Najava je izazvala veliko zanimanje među gostima, budući da se radi o popularnom mjestu poznatom po domaćim jelima i pristupačnim cijenama. Iz restorana su poručili kako će uskoro otkriti o kojim je jelima riječ, a do tada pozivaju posjetitelje da pokušaju pogoditi što će se naći na posebnom zimskom meniju.

Odluka o višemjesečnom sniženju cijena, kao i najava posebnog zimskog menija, mogla bi izazvati veliko zanimanje ne samo među njihovim stalnim gostima, nego i među brojnim Splićanima koji će zimu provesti u gradu.

U svakom slučaju, ponuda je vrlo zanimljiva...

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Buffet Fife (@fife_split)