Poznati splitski novinar i pisac o sramotnom događaju iz Splita: "Uskoro će se sve pretvoriti u nešto brutalno i krvavo. To je, nažalost, neizbježno"

Unatoč sinoćnjem incidentu u dvorani Gradskog kotara Blatine – Škrape, Dani srpske kulture u Splitu, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, nastavljaju se prema planu. Iz organizacije poručuju da ih napad huligana, koji su s uzvikom "za dom spremni" pokušali prekinuti folklorno-dramsku večer, neće spriječiti u održavanju kulturnog programa.

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana", stoji u priopćenju SKD-a Prosvjeta.

Izložba u Marmontovoj i pojačana policijska prisutnost

Današnji program uključuje otvorenje izložbe "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja će biti postavljena u jednoj od galerijskih prostorija u Marmontovoj ulici. Na otvorenju će, uz domaćine iz Splita, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, među njima i Nikola Vukobratović, predsjednik SKD-a Prosvjeta.

Zbog sinoćnjeg incidenta, policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manje skupine interventnih policajaca patroliraju Marmontovom ulicom i Rivom kako bi se osigurao miran tijek današnjih događanja. Iako je riječ o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi događaj trebao proteći u miru i biti "sve osim događaja visokog rizika".

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", prije otvorenja izložbe u Marmontovoj ulici u Splitu rekao je: "Nastojimo da naš program bude što vidljiviji i što prisutniji među ljudima. Program govori o komunikaciji između naroda, a sada je dobio pažnju na izuzetno negativan način. Ovo nije ništa novo ni drugačije. Mi namjeravamo postupati u skladu s našim obavezama prema našim članovima. Ova izložba tek je jedna od prvih manifestacija i nadamo se da će mnogo publike dolaziti na naša događanja iz dobrih razloga. Svatko može vidjeti kako je to sinoć izgledalo. Jedna organizirana grupa ljudi odabrala je jedan vrlo benigan događaj, na izrazito organiziran način, i nasilno ga prekinula. Ti su ljudi građanima onemogućili kretanje, a posjetitelji su morali pregovarati o svojoj sigurnosti kako bi napustili prostoriju koja je u vlasništvu Grada Splita. To je potresno za članove našeg društva, ali i za cijelu srpsku zajednicu u Splitu. Ovo bi trebalo biti potresno i za mnogo širu populaciju", naglasio je te je nastavio:

"Mi nemamo niti jednu manifestaciju oko samog dana pada Vukovara, poštujući državni kalendar komemoracija i želeći raditi na boljim međunacionalnim i međuetničkim odnosima. U svakom slučaju, ovo nema nikakvog opravdanja. Nijedan naš događaj ne komentira rat, svi su puni poštovanja. Članovi našeg društva nisu samo Srbi – ovo nikome ne bi smjelo biti provokativno", zaključio je Vukobratović.

Podršku verbalno napadnutim Srbima u Splitu pružio je i Ivica Ivanišević: "Ovim ništa nije završilo, ovo samo traje mjesecima i uskoro će se sve pretvoriti u nešto brutalno i krvavo. To je, nažalost, neizbježno i bit će neizbježno sve dok se ljudi s vrha vlasti ne suoče s tim problemom. Dok im iz dupeta u glavu ne dođe jednostavna činjenica da živimo u 933. godini. Split uvijek prednjači u svemu, dobrom i lošem, ali ovo je hrvatski problem. Premijer Andrej Plenković, premijer Vlade RH – njega držim odgovornim i njegovu smiješnu Vladu", istaknuo je Ivanišević, poznati splitski pisac i novinar.