POZNATI SASTAVI Evo što su pripremili Sopić i Garcia: Rebić i Livaja na terenu od prve minute

Sopić i Garcia odabrali su početne postave
Gonzalo Garcia

Posljednji dvoboj 22. kola Hrvatske nogometne lige odigrat će Osijek i Hajduk. Utakmica na Opus Areni počinje u 17:45.

Treneri Željko Sopić i Gonzalo Garcia odabrali su sljedeće početne postave:

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak

OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković

Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Meija Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić

