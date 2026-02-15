POZNATI SASTAVI Evo što su pripremili Sopić i Garcia: Rebić i Livaja na terenu od prve minute

Posljednji dvoboj 22. kola Hrvatske nogometne lige odigrat će Osijek i Hajduk. Utakmica na Opus Areni počinje u 17:45.
Treneri Željko Sopić i Gonzalo Garcia odabrali su sljedeće početne postave:
HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak
OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković
Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Meija Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić
