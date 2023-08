Poznati odvjetnik vozio pijan. Sud mu nije uzeo vozačku jer 'mora voziti djecu'

Poznati zagrebački odvjetnik (44), koji zastupa brojne nekoć visokopozicionirane okrivljenike, nepravomoćno je kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Nakon što je u siječnju ove godine 'napuhao' 1,28 promila, sada mu je sud izrekao novčanu kaznu 600 eura, no nije mu oduzeta vozačka dozvola.

Sud je, naime, prihvatio argument iz odvjetnikove obrane da mu vozačka treba u svakodnevnom poslu, kao i obiteljskom životu jer ima troje djece i vremešne roditelje o kojima brine.

Zato je dobio samo novčanu kaznu. Obrazlažući zašto mu nije dosudio i zabranu upravljanja osobnim automobilom prekršajni sud objasnio je kako se radi o fakultativnoj mjeri, koja može i ne mora biti izrečena osuđeniku, piše N1.

Dakle, iako je za upravljač sjeo prilično alkoholiziran odvjetnik se za sada izvukao samo s novčanom kaznom, no prometna policija ima pravo uložiti žalbu na ovu presudu. O njoj će odlučivati Visoki prekršajni sud RH.

Alkotestiranje u sitne sate

Odvjetnika je policija zaustavila 14. siječnja ove godine oko dva sata iza ponoći na Jadranskom mostu za upravljačem luksuznog BMW-a. Alkotest je pokazao da se za upravljačem nalazi s pozamašnom koncentracijom alkohola u krvi.

Inače je za taj prekršaj propisano novčana kazna od 660 do 1990 eura, odvjetnik je dobio blažu sankciju. Sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir to što je priznao krivnju, te što do sada, iako ima vozačku od 1997., nije kažnjavan zbog vožnje u pijanom stanju, piše N1.

Ako pak plati u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude, odvjetnik će proći samo s dvije trećine novčane kazne.