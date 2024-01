Poznati liječnik otkrio: "Perišić neupitno riskira u Hajduku, ali ga podržavam jer...."

Kada je realno da Ivan Perišić (34) odigra prvu službenu utakmicu za Hajduk? Je li to moguće očekivati već početkom travnja? Tada će proći točno šest mjeseci od operacije prednjeg križnog ligamenta njegovog desnog koljena. Je li svibanj ipak realniji termin? Ili je sve to ipak prerano i previše riskantno, pišu Sportske novosti.

- Američki liječnici koji operiraju vrhunske sportaše imaju čvrst stav i kod njih nema odstupanja: Igrač koji je operirao prednji križni ligament koljena prvu utakmicu igra najmanje godinu dana nakon operacije. U Europi su liječnici stava da se igrač može vratiti nakon devet mjeseci, ne ranije - ispričao je doktor Goran Vrgoč, specijalist ortopedije, stručnjak koji je ljetos vrlo uspješno operirao ligamente koljena Mislava Oršića.

U Europi je preporuka devet mjeseci, u Americi 12. Kako je to moguće?

- Amerikancima je sport iznimno veliki biznis. Njihovi sportaši odgajaju se drugačije od naših. Kod nas se svako malo igra neka presudna utakmica, ili veliko natjecanje koje ne smiješ propustiti, a kod njih je briga o duljini i kvaliteti karijere sportaša apsolutno na prvom mjestu. Dakle, rizik od obnavljanja ozljede koljena, ili od neke druge ozljede, smanjuje se proporcionalno s duljinom oporavka. Igrač koji se vrati ranije više riskira novu ozljedu, riskira kraću karijeru, a to nikome nije u interesu, jer taj igrač što duže igra više zarađuje, kao i klub u kojem igra, a na koncu to vrijedi i za sponzore, TV kuće... Amerikanci će bez problema propustiti sezonu kako bi nakon toga imali tri sezone više, a u Europi se najčešće gleda kako što prije vratiti sportaša. Posljedice su u drugom planu.

U Europi smo prije 20-ak ili više godina svjedočili nekim nevjerojatno brzim povratcima vrhunskih sportaša, poglavito nogometaša. Znamo da je Tomislav Rukavina za Dinamo zaigrao četiri mjeseca nakon operacije koljena. Kruno Lovrek i Senijad Ibričić vraćali su se nakon pet i pol mjeseci igrajući za Zagreb. I nitko od njih nije više imao problema s operiranim koljenom?

- Prije 20 ili 25 godina europska praksa bila je maksimalno ubrzati povratak igrača nakon operacije. Znam kako je išao oporavak Rukavine, Lovreka i Ibričića i oni su bili svijetli primjeri te prakse. Rekao bih da je ta praksa krenula s operacijom koljena Roberta Baggia, kojeg su Talijani na teren vratili već tri mjeseca nakon operacije. Igralo se Svjetsko prvenstvo, a Baggio im je bio najbolji igrač. Baggio se doista vratio nakon tri mjeseca, što je bio nevjerojatan doseg, ali malo se priča o tome da sljedeće dvije godine praktički nije igrao zbog problema s koljenom. Sreo sam jednom prigodom doktora koji ga je operirao, pa mi je pričao o posljedicama prebrzog povratka Roberta Baggia.

Koji je vaš stav o duljini trajanja oporavka nakon operacije križnih ligamenata koljena?

- Igrač bi trebao pauzirati devet mjeseci. Može se on osposobiti da igra i nakon pet mjeseci, pa i manje, ali rizik od ozljede je prevelik. Igrač misli da može, osjeća se dobro, ali tijelo jednostavno treba više vremena, biologija ima svoja pravila. Čista statistika pokazuje da je prevelik broj nogometaša koji su imali velikih problema zato što su se prebrzo vraćali.

Operirali ste Oršića, kada bi se on trebao vratiti?

- Operirao sam ga koncem sedmog mjeseca, a prvu bi utakmicu trebao odigrati u travnju. Oršić već trenira s momčadi, ali bez fizičkog kontakta sa suigračima i bez duela. U travnju će biti devet mjeseci, ili barem blizu devet mjeseci od operacije. K tome, Oršić je i inače fantastično pripremljen igrač, istinski profesionalac, ima sjajno tijelo, pa kod njega možda možemo malo odstupiti od punih devet mjeseci stanke. Ali samo malo i kad budemo 100 posto sigurni.

Ivan Perišić se planira vratiti nakon šest mjeseci?

- Pomno pratim sve što se događa oko njega, znam dosta i o ozljedi koju je imao, jer nije svako puknuće ligamenata koljena isto. Neupitno je da povratak nakon šest mjeseci sa sobom nosi i puno rizika. Ne sumnjam da je Perišić toga jako dobro svjestan, ali shvaćam njegove motive, te apsolutno ima rezona da tako razmišlja.

Koji su to rezoni?

- Perišić ima 34 godine, što znači da mu karijera polako ide prema kraju. Nije isto kad u rizik nove ozljede ulaziš s 20, 25, ili s 34 godine. Perišić je i na terenu uvijek pokazivao da je igrač koji ne poznaje strah, koji je vrlo samouvjeren i njemu je prihvatljivo da preuzme puni rizik. Perišić je također fizički nevjerojatno dobro pripremljen, profesionalac za pokazivanje, ima lagano tijelo, snažno i moćno, ali lagano. Sve su to Ivanove prednosti kad se gleda mogućnost tako brzog povratka. S druge strane, Perišić je krilni igrač, iznimno eksplozivan, puno u sprintu. To je opet opasnost, jer eksplozivni igrači koji puno sprintaju više su izloženi ozljedama nego oni koji to nisu.

U našoj ligi tempo igranja ipak je bitno slabiji nego u Premier ligi?

- Ivanova odluka o dolasku u Hajduk s te je strane iznimno pozitivna i pametna. Rizik od ozljede bitno je manji na utakmicama slabijeg intenziteta. Tempo koji se igra u Engleskoj nije lako izdržati ni igračima u punoj snazi, a kamoli onima koji se vraćaju nakon ozljede.

Perišić tijekom karijere nije imao ozbiljnijih ozljeda?

- I to mu je velika prednost, te još jedan dokaz tezi da je profesionalac za divljenje. No, da zaključim: Perišić neupitno riskira s idejom da se vrati već nakon šest mjeseci, kakvo god tijelo imao. To znači da mu je i tretman rehabilitacije dosta agresivan, što automatski nosi više rizika. Međutim, s obzirom na Ivanove godine, na činjenicu da želi nešto dati Hajduku, kao i da se Euro igra već u lipnju, apsolutno ga podržavam u odluci da uđe u rizik. I ja bih to napravio na njegovom mjestu.