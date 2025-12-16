Poznati hrvatski znanstvenik će održati predavanje u Splitu, javio se Puljak

Ivica Puljak pozvao je građane i akademsku zajednicu na predavanje profesora dr. sc. Gorana Senjanovića, jednog od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika, koje će se održati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB).

Predavanje pod nazivom „Priroda u zrcalu“ održat će se u srijedu, 17. prosinca 2025. godine u 12:15 sati, u dvorani A100 na FESB-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puljak je u svojoj objavi istaknuo da je Senjanović ne samo vrhunski znanstvenik, već i izniman predavač i motivator, osoba koja na pitanja odgovara originalno i poticajno, ostavljajući snažan dojam na publiku. Dodao je kako vjeruje da će posjetitelji s predavanja izaći optimističniji, s novim spoznajama i dodatnom motivacijom.