POZNATI HRVATI KOJI BOLUJU OD DEPRESIJE: 'Bio sam neupotrebljiv, nisam htio da bližnji pate zbog mene'

Voditelj i urednik HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2', Aleksandar Stanković nedavno je priznao kako se već 14 godina bori s depresijom. Za njegovu dijagnozu znao tek uzak krug ljudi, a sada je po prvi puta odlučio javno progovoriti o svojoj dijagnozi.

'Kada sam postao neupotrebljiv, znao sam da mi je ići k psihijatru. Htio sam da mi bude bolje, da počnem osjećati nešto, da bližnji ne pate zbog mene, na koncu da ne patim ni ja. Psihijatrica je brzo dijagnosticirala depresiju, krenuli smo s liječenjem i malo po malo rezultati su došli. Međutim, paralelno sam išao na sve moguće pretrage. Srce, tlak, štitnjača... Mnogi ljudi u depresiji to rade. Želiš isključiti sve druge faktore, ili se zavaravaš. Valjda bi mi bilo lakše da je štitnjača pa sve mogu pripisati hormonalnoj neravnoteži', rekao je Stanković za Telegram.

Ova ozbiljnom bolest koja u posljednje vrijeme pogađa sve više ljudi, a nažalost nije zaobišla ni ove poznate Hrvate, piše Story.

Ana Ugarković

Poznatu kuharicu Anu Ugarković šira publika upoznala u kulinarskoj emisiji ‘Kod Ane’, u kojem je postala dio naše svakodnevice, ušla u naše domove, kuhinje, ali i srca.

Autoricu knjige ‘Nešto slatko’, javnost je prije nekoliko godina zaintrigirali napisi o njezinoj depresiji.

'Prošla godina bila je dosta loša, ali mislim da je to normalno i kada nešto nije dobro u životu, to se mora mijenjati. To mi se nije dogodilo prvi put, imam te amplitude; kada sam jako zadovoljna i onda kada nisam. Tako mi je već bilo, nekako se ponavlja svakih sedam do deset godina. A smatram i da nije do­bro ni kad je uvijek sve super jer tada čovjek upadne u neku rutinu. Ipak, nije ništa bilo tako dramatično kako se moglo iščitati iz nekih napisa' rekla je tada Ana.

Na pitanje što je bio okidač, odgovorila je: 'Nije bilo ništa posebno. Samo se nakupilo puno stvari…'

Krešo Bengalka

Jedan od najpoznatijih domaćih repera Krešo Kulašin, poznatiji kao Krešo Bengalka, također se suočio s depresijom. Nedavno je ekskluzivno za Story progovorio o dijagnozi koja mu je promijenila život, u želji da pošalje jasnu i glasnu poruku svim ljudima koji sami sebi ne priznaju da imaju problem.

'Dobio sam dijagnozu, crno na bijelo, da imam depresiju te mi je prepisana terapija koja je, moram priznati, uspješna. Mislim da je onda i postavljanje moje dijagnoze bilo uspješno koliko god to bilo neuspješno za mene. No to je tako... Najgore stanje u depresiji je ono prvo i početno, kada se čovjek bori i želi se izvući iz toga. Važno je prihvatiti sebe da si takav, a to je meni bilo najteže', kazao je poznati reper.

Ispričao je i koliko je teško živjeti s depresijom.

'Mogu reći da je jako teško živjeti s dijagnozom kao što je depresija. Osim što uključuje vas, uključuje i druge ljude koji vas okružuju. To je sve začaran krug i nikome nije lako. Prije, dok nisam otkrio da imam depresiju, pokušao bih je ublažiti druženjem s prijateljima. S godinama su mi ti dragi ljudi postali teret, a moja tjeskoba počela je samo bujati. Najvažnije mi je bilo pronaći oslonac u obitelji, mojoj partnerici i kćeri da njima mogu objasniti svoje stanje i da nisam zdrav. Nažalost, ova tema je još tabu u našem društvu.

Život s depresijom je svijet iz kojeg se čovjek teško izvuče. Prije bi mi borbu s tjeskobom i depresijom ublažilo, primjerice, piće, pokoje pivo, ali onda dolazimo do zaključka da je to konstantno odgađanje rješavanja problema i njegovo produbljivanje. To sigurno nije lijek, jer da je to lijek, liječnici bi prepisivali bocu viskija, a ne antidepresive', zaključio je za Krešo.

Ivana Kindl

Domaća pjevačica Ivana Kindl godinama se borila s depresijom, ali bila je dovoljno čvrsta da sve to nadiđe.

'Depresija je danas najčešća bolest, ali se i dalje premalo pažnje posvećuje mentalnom zdravlju. Ljudi ponekad nisu svjesni da mentalno zdravlje utječe i na fizičko, boje se priznati da pate od depresije ne bi li bili stigmatizirani. Ja sam ekstrovert po prirodi i to me izvlači jer ništa ne zadržavam u sebi, a psihologa posjetim povremeno', rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Priznala da uzima antidepresive koji su joj od velike pomoći.

'Ja sam se uvjerila da pomažu, koristim ih, samo treba pogoditi terapiju i čekati neko vrijeme da počnu djelovati. Antidepresivi pomažu jer dižu hormone sreće koje nismo sami u stanju zbog kemijskog disbalansa u mozgu. No najvažnije je puno raditi na sebi, razgovarati i čitati korisne literature', zaključila je pjevačica.

