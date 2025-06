Poznati Hrvat oprostio se od Matije Dedića: "Što danas reći tvojoj majci?"

Brojni poznati Hrvati na društvenim mrežama se opraštaju od glazbenika Matije Dedića, a sad se oglasio i Siniša Škarica, legendarni glazbeni urednik i direktor u Croatia Recordsu. Njegova emotivna objava na Facebooku rastužila je mnoge, prenosi Story.

‘Dragi moj Matija, ovo doista izgleda i zvuči nestvarno! Svi profili na Fejsbuku kao da su tvoji, sve objave s tvojim još uvijek dječačkim, delikatnim, istina ponekad pomalo izmućenim licem, svi postovi obraćaju se tebi, obraćaju ti se znani i neznani, šutke, slomljenim srcem (i moj prvi je takav bio) ili naprosto nekom tvojom osobitom kadencom. Oni vještiji, tebi bliski Gibo, Olja, Đorđe… toplom intimom, pjesničkim razgovorom, filozofskim refleksima, šifriranim podsjetnikom na vaše bliskosti. Što da ti ja kažem, ja koji te znam toliko dugo; kao da te znam i prije nego si došao na ovaj svijet kao glazbeni princ tako intenzivno i tako nemilosrdno kratko trajati, a opet koji te ne znam tako kako te znaju oni koji će se s tobom opraštati vašim vršnjačkim pričama, o druženjima, o ljubavima, o glazbi koju ste dijelili…Usput, Keith Jarrett je samo jedna od tisuće ploča u mojoj glavi, moj su glazbeni idoli, pored onih rokerskih, tvoji ćaća i mater, moji neprežaljeni Arsen i moja predraga Gabi. Ti si zapravo bježeći od Arsena (ispravno, jer mu nitko nije bio ravan), odlazio Bošku (koji mu je opet u svojoj ljudskosti i ljubavi prikrivenima cinizmom bio toliko sličan) i otkrivao Jarretta’, napisao je.

‘Dragi moj Matija, evo obraćam ti se i ta nestvarna vijest mi nekako postaje bliska. Da, u zadnje vrijeme nismo se baš viđali: korona, život na Korčuli; posljednji put krajem 2022.? Kada sam Gabi poslije kavice dopratio iz bistroa Esplanade do Dobrotvorova doma dočekao si nas i darivao me s "Matija Dedić Plays Sergio Endrigo“. “Ovaj album svojom snagom prodire do same dubine duše. Tako je moćan da ulazi pod kožu nevjerojatnom snagom koja ne popušta. Prekrasni aranžmani tatine glazbe i Matijin čarobni poetski dodir glasovirskih tipki miluje te poput morskih valova. Prijateljstvo Matijinog oca Arsena i Sergia očuvano je u tim notama. Hvala Matija!“, ponavljam posvetu Endrigove kćeri Claudie, da eto na tren podsjetim na čarobnu moć tvojeg velikog talenta’, dodao je.

‘E, tu smo, opraštamo se. Iskreno, ono što je najteže tek mi predstoji. Što danas reći tvojoj majci? Koje riječi utjehe čovjek može sada iznaći. Ne mogu joj otpjevati Uzoritu kao što sam šokirajući samog sebe učinio opraštajući se s Arsenom. Nitko nema riječi utjehe majci koja se oprašta od sina. Možda, Vraćam se? „Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci, za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani ko čamci, život sav.” Arsen, Gabi i Matija? Možda? Treba vjerovati’, zaključio je.