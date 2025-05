Poznati glazbenik dobio tešku dijagnozu, prekida sve nastupe zbog rijetkog poremećaja mozga

Glazbenik Billy Joel otkazao je sve nadolazeće turneje nakon što mu je dijagnosticirana rijetki poremećaj mozga. Ovaj 76-godišnji kantautor, poznat po klasičnim hitovima poput "Piano Man", "Uptown Girl" i "We Didn't Start the Fire", prima "izvrsnu njegu" i "potpuno je posvećen davanju prioriteta svom zdravlju", navodi se u priopćenju o njegovom zdravstvenom stanju. Dijagnosticiran mu je normotenzivni hidrocefalus, koji je uzrokovan nakupljanjem tekućine u mozgu i uzrokuje probleme sa sluhom, vidom i ravnotežom. Nakon što su mu liječnici rekli da prestane nastupati uživo, otkazao je 17 koncerata u 2025. i 2026. godini, uključujući koncerte na stadionima Murrayfield u Edinburghu i Anfield u Liverpoolu sljedećeg ljeta, piše Večernji list.

"Iskreno mi je žao što ću razočarati našu publiku i hvala vam na razumijevanju", rekao je. U priopćenju izdanom u njegovo ime navodi se da je Joelovo stanje "pogoršano nedavnim koncertnim nastupima, što je dovelo do problema sa sluhom, vidom i ravnotežom". „Prema uputama svog liječnika, Billy se podvrgava specifičnoj fizikalnoj terapiji i savjetovano mu je da se suzdrži od nastupa tijekom ovog razdoblja oporavka. Billy je zahvalan na izvrsnoj njezi koju prima i u potpunosti je posvećen davanju prioriteta svom zdravlju. Zahvalan je na podršci obožavatelja tijekom ovog razdoblja i veseli se danu kada će ponovno moći izaći na pozornicu.“, piše u priopćenju.

Osim dva koncerta u Velikoj Britaniji, trebao je nastupiti u SAD-u i Kanadi između ovog srpnja i srpnja 2026. godine. Prethodno je odgodio koncerte u ožujku zbog „medicinskog stanja“, koje u to vrijeme nije bilo precizirano, „kako bi se mogao oporaviti od nedavne operacije i podvrgnuti fizikalnoj terapiji“. Joel je redovito bio na turneji posljednjih godina, a prošle godine završio je rekordnu desetogodišnju mjesečnu rezidenciju u Madison Square Gardenu u New Yorku. Bio je nominiran za 23 nagrade Grammy, osvojio ih je pet puta, a u Kuću slavnih rock and rolla primljen je 1999. godine.