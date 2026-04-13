Poznati detalji hladnokrvnog ubojstva u Zagrebu: "To vam je ukleta kuća. Bilo je tu svega"

Zona Šestinskog trga u Zagrebu od jučer je pod opsadom policije nakon što su zaprimili dojavu o usmrćenom mladiću u stanu na navedenoj adresi.

Kako doznaje Jutarnji, ubijeni mladić, čije je tijelo pronađeno u nedjelju oko 23 sata, vodi se kao nepoznata osoba. Međutim, prema nekim indicijama, moglo bi se raditi o 22-godišnjem M. P. s područja Bosne i Hercegovine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Točan identitet ubijenog 22-godišnjaka, koji je ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u prsište, bit će poznat po dovršetku obdukcije na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje je tijelo prevezeno.

- To vam je ukleta kuća. Kad na tu adresu dođe policija, više nikog ne čudi. Samo se pitamo koja je vrsta kaznenog djela u igri i tko su sudionici. Bilo je tu svega, od obiteljskog nasilja pa nadalje - kaže za Jutarnji list jedan od stanovnika Šestina. Drugi nam pak kaže da je, dok se vraćao kući s posla sinoć, načuo “kako je netko nađen mrtav i da se dogodilo neko zlo”.

I dok zagrebački kriminalisti raspetljavaju kompletan mozaik užasa koji je šokirao miran šestinski kraj te istražuju trenutno osobu koju su priveli zbog svirepog čina, neslužbeno doznajemo da se zločin dogodio u boravku objekta u kojem se nalaze dva velika stola za kockanje, stolice, žetoni... Je li možda kockarska igra pošla po zlu ili je nešto drugo u pitanju, znat će se po dovršetku kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.