Poznata glumica preminula nakon borbe s rakom: "Tražit ću te u svim zabavnim trenutcima života"

Američka glumica Valerie Mahaffey, zvijezda serija "Young Sheldon" i "Desperate Housewives", preminula je u dobi od 71 godine. Tužne vijesti potvrdili su članovi njezine obitelji i predstavnik.

Glumica, koja je osvojila Emmy, preminula je u petak u Los Angelesu nakon borbe s rakom, prenosi Page Six.

"Izgubio sam ljubav svog života, a Amerika je izgubila jednu od svojih najomiljenijih glumica. Nedostajat će nam", rekao je Joseph Kell, Valeriein suprug, za Variety. Oglasila se i glumičina kći Alice Richards te podijelila emotivnu objavu. "Trenutačno nemam riječi. Rak je užasan. Tražit ću te u svim zabavnim trenutcima života. Znam da ćeš tamo biti", poručila je ona na društvenim mrežama.

Mahaffey je svoju dugogodišnju i uspješnu karijeru započela u sapunici "The Doctors". U njoj je utjelovila lik Ashley Bennett te se u seriji pojavila u više od 100 epizoda, od 1979. do 1981. godine. Uloga u "The Doctors" joj je donijela i prvu nominaciju za Daytime Emmy. Glumica je 1992. godine osvojila Primetime Emmy za ulogu Eve u "Northern Exposure".

U kasnijoj karijeri se pojavila u serijama kao što su "Wings", "Seinfeld", "Devious Maids" i "Big Sky", a najpoznatije uloge imala je u serijama "Young Sheldon", u kojoj je glumila učiteljicu MacElroy i "Desperate Housewives" u kojoj je utjelovila lik Alme Hodge.

Slavna glumica je ostvarila uloge i u filmovima "Jungle 2 Jungle", "Sully", "French Exit" i drugima.

O svom privatnom životu nije često govorila te se nije puno znalo o njezinoj borbi s teškom bolešću, piše Jutarnji list.