POZNATA GLUMICA ISKRENO PROGOVORILA O ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA: "U panici prvo sam nazvala bivšeg muža"

Glumica Slavica Knežević prošle je godine imala ozbiljnih zdravstvenih problema dok je s bivšim suprugom Markom Torjancem pripremala predstavu ''Ljubavna pisma'' američkog dramatičara A. R. Gurneya.

U intervjuu za Gloriju otkrila je kako je tekao taj koban dan i opisala trenutke kojih bi se svatko ozbiljno uplašio, prenosi showbuzz.

''I tog 14. studenog prošle godine, jutro sam počela kavom. Nešto iza podneva nazvao me Marko i rekao da za domaću zadaću moram razraditi još jedan dio teksta koji on neće stići. Pročitao mi je što je napravio tijekom noći. Sve smo dogovorili, a onda sam mu se požalila da mi nije baš dobro već desetak dana. Primjerice, jedan dan vraćala sam se iz dućana i nasred pločnika gotovo me paralizirala bol u prsima, jača nego ikad prije, a odmah potom utrnula su mi ramena. Ukopala sam se na mjestu, čekajući da bol prođe. Shvatila sam da je ovaj napad različit od prijašnjih, poput bolova kakve imam godinama zbog gerba, odnosno, problema sa želučanom kiselinom. Baš sam mu rekla da mi se čini da je ovaj put srce. Nakon što smo završili razgovor u predjelu prsa presjekla me bol kakvu nisam osjetila nikad prije. Jedina mi je misao bila da ću umrijeti. Držala sam se za stol, a kako je rasla bol, tako je rasla i panika. Nisam znala što je bilo jače'', rekla je Slavica.

''U toj panici nisam se mogla sjetiti broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no tijelo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi netko nožem nešto izvlači'', otkrila je.

Ugrađen joj je stent

Srećom, glumica je stigla u bolnicu, a nakon razgovora s kardiologom i pregleda, ujutro su joj ugradili stent.

''Tijekom noći imala sam još desetak lakših infarkta. Ali bila sam mirna jer sam u bolnici, na infuziji, nisam bila sama jer su stalno dolazile i sestre i liječnici. Čudno, ali osjećala sam se sigurno'', priznala je.

Žila joj je bila 95% začepljena i došla je u zadnji tren. Ali, uz podršku bivšeg supruga i svoju hrabrost, sve je izdržala.

Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i surađuju, a prije godinu dana u jednom je intervjuu rekla što je dovelo do razvoda.

''Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, s 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to je bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ''furalo'' u životu. I sad odjednom, udajem se i gle – nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu'', rekla je Slavica, prenosi Večernji.

Inače, Slavicu su mnogi najviše upamtili po ulozi u seriji ''Bibin svijet'', a glumila je i u brojnim drugim domaćim serijama te u kazališnim predstavama.