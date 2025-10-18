Poznata fitness trenerica stiže u 'Ljubav je na selu'

Danka Matusijević ima 45 godina, dolazi iz Bijeljine i već 15 godina radi kao trenerica fitnessa, a ljubav prema sportu počela je još u ranoj mladosti.

Prvo sam trenirala gimnastiku i četiri godine moderne plesove. Fitness je za mene stil života, a postao je i najvoljeniji posao kojim želim inspirirati druge na zdrav način života", ističe Danka, koja se može pohvaliti i činjenicom da je održala najviše javnih treninga u Bosni i Hercegovini, kao i da je itekako prepoznata u regiji, javlja RTL.

Za sebe kaže da je jako vrijedna, uporna, ustrajna i pozitivna te se trudi da joj život teče u harmoniji, koliko je god to moguće. Ističe kako oduvijek voli nova iskustva i izazove, a prijava u 'Ljubav je na selu' učinila joj se kao lijepa prilika da nekoga upozna na drukčiji način, daleko od svakodnevice i užurbanog načina života. Iako joj javni nastupi i kamere nisu strani, trema prije snimanja ipak postoji, no želja i uzbuđenje da doživi nešto novo nadjačali su sve.

Kao ostvarena ličnost na svim poljima, mogu ponuditi mnogo, a što je najvažnije svoju iskrenost, podršku i životnu energiju. Također sam osoba koja unosi pozitivu i volim motivirati ljude oko sebe", ističe.

A što očekuje od farmera kojemu je napisala pismo i dobila ga priliku upoznati? Fizički mi je važno da drži do sebe jer to pokazuje da je aktivan i discipliniran u životu. Jako mi je bitno da je pošten, pažljiv i da zna poštovati ženu. Humor i samopouzdanje su također veliki plus", dodaje.

Simpatična Danka vjeruje da zdrava hrana i fizička aktivnost spajaju ljude na poseban način pa će i tijekom sudjelovanja u showu zagovarati zdrave navike.

Poželjno je da moj budući odabranik trenira i da voli trenirati, ali nije presudno da bude vrhunski fit. Važno mi je da prihvaća i podržava moj način života i da on također brine o svom zdravlju. Nadalje, da imamo slične navike jer bi nam svakodnevica bila ljepša. Tako da su sportaši svakako uglavnom moj izbor", govori.

Seoskim poslovima i životu na selu brzo će se, kaže, prilagoditi, a nema straha ni od domaćih životinja. Smatra kako se sve u životu može naučiti ako postoji volja.

A uz nju, za istog farmera borit će se još žena i pokušati ga osvojiti svojim kvalitetama. No problema s konkurencijom, ističe Danka, uopće nema.

Ne gledam na druge žene kao na konkurenciju. Podržavam ih i pomažem im svakodnevno da budu zadovoljnije sobom - kroz moju profesiju. Svaka od nas je posebna i drugačija kao ličnost, a vjerujem da prava osoba onda prepozna energiju i ono što mu odgovara", zaključuje.