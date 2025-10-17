Poznata autorica preminula u 35. godini, spasila pet života doniranjem organa

Autorica Baek Se Hee, autorica globalno najprodavanijih memoara, I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, preminula je.

Nije jasno kako je autorica preminula, s obzirom na to da je u vrijeme smrti imala samo 35 godina. Zasad nisu objavljeni nikakvi drugi specifični detalji o njezinoj smrti. Međutim, 17. listopada po KST-u, Korejska agencija za doniranje organa objavila je da je Baek spasila pet života doniranjem organa, dajući svoje srce, pluća, jetru i oba bubrega u bolnici Nacionalne zdravstvene službe Ilsan, gdje je rođena.

Baek je stekla svjetsku slavu svojom najprodavanijom zbirkom eseja, I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, koja je objavljena 2018. godine. Nakon toga objavila je jednako uspješan nastavak, I Want To Die But I Still Want To Eat Tteokbokki, 2024. godine.

Obje knjige, koje je s korejskog na engleski preveo južnokorejski pisac i prevoditelj Anton Hur, ponudile su iskrena razmišljanja o njezinoj borbi s depresijom i stvarne zapise njezinih terapijskih sesija s psihijatrom. Knjiga je odjeknula kod globalne publike zbog svoje iskrenosti i doprinosa destigmatizaciji mentalnih bolesti u Južnoj Koreji.