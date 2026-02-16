Poznat ždrijeb za hrvatske klubove: Evo tko stoji na putu Jugu, Jadranu i Mladosti

U Zagrebu je obavljen ždrijeb osmine finala vaterpolskog Eurokupa. Jug Adriatic osiguranje igrat će protiv crnogorskog Primorca iz Kotora, a Jadran protiv mađarskog Szolnokija. I Dubrovčani i Splićani će prve utakmice igrati u gostima, a uzvratne kod kuće.

U četvrtfinalnoj fazi Lige prvaka zagrebačka Mladost igrat će u skupini B protiv mađarskog Ferencvaroša, njemačkog Hannovera i talijanskog Pro Reccoa. U skupini A su talijanska Brescia, srpski Novi Beograd, španjolska Barceloneta i grčki Olympiacos. Po dvije najbolje momčadi će izboriti završni turnir.

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 25. veljače, a uzvratne 7. ožujka.