Poznat razlog katastrofalnog požara: Litijske baterije izazvale pravi pakao u obiteljskoj kući!

Dana 10. kolovoza oko 16:25 sati u Vodicama izbio je požar u prizemlju obiteljske kuće, kojom prilikom je u jednoj prostoriji izgorio razni namještaj, elektronički materijal i alat. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca JVP Vodice i DVD Vodice s dva vozila.

Obavljenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo uslijed nestručnog rukovanja sa litionskim baterijama od strane 47-godišnjaka zbog čega dolazi do iskrenja i izbijanja požara, te širenja na ostatak prostorije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta je procijenjena na novčani iznos od oko 1000 eura.

Nad 47-godišnjakom je dovršeno kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, te je protiv istoga podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.