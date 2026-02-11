Poznat program Spli’skog krnjevala: Maškarajte se i dođite u grad, evo što vas sve čeka

Pred nama su dva dana bogatog i raznolikog programa Spli’skog krnjevala koji će u nedjelju i na Pokladni utorak Splićanima i njihovim gostima donijeti pravu karnevalsku atmosferu, povorke, smotre maski, koncerte i zabavne sadržaje na nekoliko gradskih lokacija.

Nakon tradicionalne predaje ključeva Grada na Pjaci, vlast nad Splitom simbolično je preuzela Mala Floramye. Ovogodišnji Spli’ski krnjeval inspiriran je obilježavanjem 100. obljetnice Tijardovićeve operete, a završni dio programa donosi Feštu o' maski te veliku povorku i spaljivanje Krnje.

Nedjeljna Fešta o’ maski donosi smotru karnevalskih skupina, dječjih i regionalnih maski, udruga i građana iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije te susjedne Bosne i Hercegovine. Fešta o' maski započinje okupljanjem na Zapadnoj obali, odakle u 14:30 sati kreće dječja smotra, a u 15:00 sati slijedi smotra regionalnih maski. Završnica događanja održat će se na Prokurativama gdje se program dalje nastavlja uz sadržaje za djecu, izradu maski i face painting, izbor najboljih maski te večernji glazbeni program. Publiku očekuju koncerti Giuliana i Diktatora te Jasne Zlokić, dok su za najmlađe u foyeru HNK-a predviđeni koncerti pod maskama za bebe.

Završnica Spli’skog krnjevala održava se dva dana kasnije, na Pokladni utorak, okupljanjem sudionika ispred HNK, nakon čega velika maškarana povorka prolazi Marmontovom ulicom i Rivom te završava na Prokurativama. Tamo će se održati koncert Vojka V, dok je tradicionalno spaljivanje Krnje smješteno na Gatu sv. Nikole. Uz središnji program, popratna događanja uz DJ glazbu odvijat će se na više lokacija u gradu, uključujući Ispod ure, Voćni trg, Peškariju i Obrov.

Pozivaju se svi zainteresirani građani i građanke Splita da se uključe u smotru karnevalskih skupina ispunjavanjem prijave za sudjelovanje, najkasnije do četvrtka, 12. veljače, putem poveznice.

Cijeli program ovogodišnjeg krnjevala možete pogledati na web stranici Grada Splita.