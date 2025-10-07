Poznat datum komemoracije i dženaze Halida Bešlića

Kralj narodne glazbe, bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest o njegovoj smrti zavila je cijeli Balkan u tugu, a brojni poznati iz regije proteklih nekoliko sati opraštaju se od pjevača koji je obilježio regionalnu scenu tako što dijele zajedničke anegdote ili izražavaju sućut obitelji Bešlić.

Nekoliko sati nakon njegovog odlaska objavljeno je kada će se održati komemoracija i dženaza pjevača koji je desetljećima spajao ljude svojom glazbom. Svi zainteresirani moći će prisustvovati komemoraciji u ponedjeljak 13. listopada u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati.

Dženaza će biti klanjana u 13:30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 14:30 će biti pokopan na gradskom groblju Bare.