Pozitivan demografski trend u općini nadomak Splita: Evo koliko daju za svako dijete

Općina Dugopolje u Splitsko dalmatinskoj županiji bilježi pozitivne trendove, među kojima je i porast broja stanovnika, a prošle godine i veći broj novorođene djece.

Rezultat je to, zasigurno i sustavnog ulaganja u obiteljske i demografske politike s ciljem poticanja rasta stanovništva i poboljšanja kvalitete života svojih građana. Tako treba izdvojiti

Novčane potpore za rođenje djece:

664 € za prvo dijete

1.327 € za drugo dijete

1.991 € za treće dijete

3.982 € za četvrto dijete

5.973 € za peto dijete

7.963 € za šesto dijete

Za svako sljedeće dijete iznos se povećava za dodatnih 1.991 € u odnosu na prethodno.

Općina Dugopolje ulaže također između 10 i 20 % lokalnog proračuna u predškolski odgoj.

Programi dječjeg vrtića uključuju subvencionirane cijene, ali vrtićki kapaciteti još uvijek su nedostatni.

Trenutno je do 10 % djece s područja općine na listi čekanja, a među glavnim izazovima ističu se nedostatak prostornih kapaciteta i ograničeni financijski resursi.

Zato je među ostalim na javnom pozivu Ministarstva demografije i useljeništva ova općina dobila u 2025. godini Općini značajna sredstva:

17.458,83 € za opremanje i uređenje Dječjeg vrtića „Dugopoljski maslačak“

29.735,31 € za opremanje i uređenje dječjeg igrališta u stambenoj zoni Podi - Dugopolje.

Vrtić je danas posjetio ministar demografije Ivan Šipić, koji je zadovoljan trendovima u ovoj općini naglasio kako mogu biti primjer ulaganja u obitelji, jer osim vrtićke djece, pomažu i subvencioniraju učenički prijevoz, materijal za rad, a ne zaboravljaju niti studente.

Općina Dugopolje, prema indeksu razvijenosti, pripada VIII. skupini, što potvrđuje stabilno gospodarsko i društveno stanje.

Pozitivni demografski trendovi, ulaganja u obitelji, obrazovanje i infrastrukturu pokazuju da Općina Dugopolje sustavno gradi sigurnu i poticajnu zajednicu za život.

Ovakve mjere čine Dugopolje primjerom uspješne lokalne politike koja prati potrebe svojih stanovnika i potiče razvoj mladih generacija.

„Dugopolje pokazuje da se uz radna mjesta, pristupačno stanovanje i brigu za mlade obitelji može stvoriti siguran i miran život u Hrvatskoj, a kada bi bilo više ovakvih primjera, ne bismo se morali bojati za budućnost naše domovine,“ istakao je ministar Šipić.

„Sretni smo što nas je posjetio ministar Šipić. Općina Dugopolje čini sve da demografska slika bude što bolja i zdravija — ulažemo u vrtiće, školu i uvjete za mlade obitelji koje se sve više doseljavaju. Spremni smo za rast stanovništva i želimo da svako dijete u Dugopolju ima svoje mjesto u vrtiću i školi,“ poručio je načelnik Bosančić.