POZIRAJU NASMIJANI Štimac se pohvalio druženjem s Modrićem: "Jednog će dana naša indijska reprezentacija dosegnuti ovaj nivo"

Izbornik indijske nogometne reprezentacije Igor Štimac objavio je na društvenim mrežama fotografiju sebe i svoje djece s Lukom Modrićem.

Štimac je vodio Modrića dok je bio izbornik hrvatske reprezentacije, a čini se da su i danas u jako dobrim odnosima.

"Sreća, užitak i suze, sve to u jednom susretu. Moj prijatelj i bivši igrač, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, jedan i jedini Luka Modrić. Moji sinovi Ivan i Niko napokon su upoznali svog idola, njihov san se ostvario. Jednog će dana naša indijska reprezentacija dosegnuti ovaj nivo", napisao je Štimac na Twitteru.

Happiness, joy and tears all in one meeting ❤️

A friend and my ex player, one of the greatest of all time, the one and only @lukamodric10 🇭🇷 💪🏻🙏🏼

My sons Ivan and Niko finally met their idol, their dream came true!!

One day our 🇮🇳 National Team will reach this level 💪🏼 pic.twitter.com/kzIVxH68Vq

— Igor Štimac (@stimac_igor) July 11, 2023