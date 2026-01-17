Požari u avionima potaknuli nova pravila: Lufthansa prva u Europi zabranila korištenje prijenosnih baterija u zrakoplovima

Tijekom protekle godine deseci aviokompanija diljem svijeta, uključujući one velike poput Emiratesa i Cathay Pacifica, usvojili su zabrane korištenja prijenosnih baterija, u različitim stupnjevima, nakon što je jedna prijenosna baterija uzrokovala požar

Nakon što se 10. siječnja dogodio novi incident kada se u zrakoplovu ponovno zapalila prijenosna baterija, Lufthansa je postala prva europska aviokompanija koja je zabranila korištenje power bankova, tj. eksterne prijenosne baterije za mobitele u svojim zrakoplovima. Iako civilna tijela za zrakoplovstvo nisu donijela zabrane za njihovu upotrebu u zrakoplovima, sve više zrakoplovnih tvrtki povlači takav potez.

Tijekom protekle godine deseci aviokompanija diljem svijeta, uključujući one velike poput Emiratesa i Cathay Pacifica, usvojili su zabrane korištenja prijenosnih baterija, u različitim stupnjevima, nakon što je jedna prijenosna baterija uzrokovala požar koji je zahvatio i uništio putnički avion u Južnoj Koreji u siječnju 2025. Požar je tada izbio u prtljažniku iznad glava putnika zrakoplova Air Busana A321, u međunarodnoj zračnoj luci Gimhae, zbog čega se svih 176 putnika moralo hitno evakuirati. U požaru je izgorjela polovina glavnog dijela zrakoplova i ozlijeđeno sedam osoba. Istražitelji su pronašli tragove oštećene izolacije na ostacima prijenosne baterije odakle se požar počeo širiti. Sreća je bila da je požar izbio dok je zrakoplov bio na zemlji, piše Večernji list.

Najnoviji incident s prijenosnom baterijom dogodio se u subotu 10. siječnja ove godine, i to na letu T'way Airlinesa Boeing 737 MAX 8 TW-634, koji je letio iz Sanye u Kini za Cheongju u Južnoj Koreji. Tijekom leta prijenosna baterija unutar torbe jednog od putnika počela je ispuštati dim, što je potaknulo brzu reakciju članova posade koji su bateriju stavili u sigurnu posudu napunjenu vodom i smjestili je u sigurniji dio zrakoplova. Zrakoplov nije pretrpio oštećenja i sigurno je sletio na svoje odredište, ali neki su putnici i članovi posade bili izloženi dimu koji se proširio zrakoplovom i nakon slijetanja su zatražili liječničku pomoć.

Potaknuta sve većim brojem takvih incidenata, njemačka Lufthansa postala je sada prva europska zrakoplovna kompanija koja se pridružila ostalima u zabrani korištenja prijenosnih baterija tijekom leta. Konkretno, od sada je putnicima koji koriste Lufthansine letove zabranjeno punjenje elektroničkih uređaja, poput mobitela ili tableta, putem prijenosnih baterija tijekom leta. To uključuje i punjenje samih prijenosnih baterija iz električne utičnice zrakoplova. Štoviše, ti se uređaji više ne smiju odlagati u gornje ormariće zrakoplova. Umjesto toga, putnik ih mora imati kod sebe ili ih spremiti u džep na sjedalu ili u ručnu prtljagu ispod sjedala ispred putnika.

Prijenosne baterije, kao i do sada, i dalje su zabranjene u predanoj prtljazi. Slično kao i druge zrakoplovne tvrtke koje su uvele zabranu, Lufthansa je također izjavila da se u zrakoplov smiju unijeti najviše dvije prijenosne baterije po putniku – s maksimalnom dopuštenom snagom baterije od 100 Wh. Ova nova pravila odnose se na sve tvrtke unutar Lufthansa grupe, a to su Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines, SunExpress i ITA Airways – na sve će utjecati zabrana. Jedina iznimka od novih pravila je da se prijenosne baterije mogu i dalje koristiti za napajanje bitnih medicinskih uređaja tijekom leta, piše Večernji list.

Prije Lufthanse, u ožujku 2025., Singapore Airlines postao je jedna od najvećih međunarodnih zrakoplovnih kompanija koja je zabranila određene prijenosne baterije. Ta je zrakoplovna kompanija tada odlučila kako putnici mogu donijeti power bankove kapaciteta do 100 Wh bez posebnog odobrenja, dok oni između 100 Wh i 160 Wh zahtijevaju odobrenje zrakoplovne kompanije. U listopadu je i Emirates pooštrio svoja pravila o ovim uređajima, odredivši kako se sve prijenosne baterije unesene u zrakoplov ne smiju stavljati u pretinac za odlaganje iznad glave u zrakoplovu, već se moraju ubaciti u džep sjedala ili u torbicu na podu. Može se pretpostaviti da će, nakon Lufthanse, i neke druge europske zrakoplovne tvrtke postrožiti pravila vezena za prijenosne baterije na svojim letovima.