Požari trave, otpada i smeća: Vatrogasci imali više intervencija u Splitu i županiji

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali nekoliko intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Na području grada Splita nije bilo intervencija Javne vatrogasne postrojbe, no DVD Žrnovnica intervenirao je u 12:46 sati na području TTTS-a, gdje je izbio požar trave i niskog raslinja. Požar je lokaliziran u 13:07 sati, a opožarena je površina od oko 150 četvornih metara.

Intervencije su zabilježene i na području županije. U Makarskoj su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe u 8:41 sati uklanjali stablo koje je prijetilo padom, dok je na Hvaru u 9 sati izbio požar na odlagalištu otpada, na kojem su intervenirali pripadnici DVD-a Hvar.

Kasno navečer zabilježene su još dvije intervencije – u Kamenskom (zaseok Krolo), gdje je u 20:10 sati gorjela trava na površini od oko 10 četvornih metara, te u Solinu, u Ulici kralja Zvonimira, gdje je u 22:55 sati izbio požar smeća u plastičnom kontejneru.

Sve intervencije uspješno su odrađene, a ozlijeđenih osoba nije bilo.