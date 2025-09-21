Požari kod Muća i Podstrane brzo ugašeni

Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije jučer su intervenirali na dvije lokacije zbog požara trave i niskog raslinja.

Prva dojava stigla je u 16:22 sati iz Donjeg Muća, gdje je planulo na manjoj površini. Opožareno je oko 50 četvornih metara trave i raslinja, a na teren su izašli članovi DVD-a Muć s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je brzo stavljen pod nadzor i ugašen.

Druga intervencija zabilježena je nešto kasnije, u 17:28 sati, u Gornjoj Podstrani. Ondje je vatra zahvatila oko 3000 četvornih metara trave i niskog raslinja. U gašenju su sudjelovali pripadnici JVP-a Podstrana s dva vozila i šest vatrogasaca te DVD-a Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 18:14 sati.