Požar u Tučepi rezultat spaljivanja korova

U odnosu na požar koji je jučer 13. travnja 2026.g., oko 14,20 sati, izbio u masliniku na predjelu Kamena u Tučepi, policijski službenici su po zaprimanju dojave izašli na teren.

Utvrđeno je da je 53-godišnjakinja u subotu, 11. travnja 2026. godine obavljala čišćenje maslinika i paljenje korova o čemu je obavijestila vatrogasce, ali uz sve poduzete mjere i radnje, očito je jučer tijekom dana došlo do ponovne aktivacije požara koji je zahvatio dvanaest stabala masline.

O svim prikupljenim činjenicama i saznanjima biti će upućena obavijest Područnom uredu civilne zaštite u Splitu kako bi proveli postupak iz svoje nadležnosti.