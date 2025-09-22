Požar u pećnici i prometna nezgoda obilježili dežurstvo splitskih vatrogasaca

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita izvijestila je kako su u razdoblju od 21. rujna u 6 sati do 22. rujna u 6 sati zabilježene tek dvije manje intervencije.

U 11:06 sati splitski su vatrogasci intervenirali u Marasovića ulici zbog požara hrane u pećnici. Na teren je upućeno troje vatrogasaca s jednim vozilom (JVP Split 3/10), a požar je brzo stavljen pod kontrolu bez veće materijalne štete.

Na području županije zabilježen je i prometni udes u Podstrani. Dojava je zaprimljena u 9:30 sati, a na intervenciji su bila dva vatrogasca s jednim vozilom iz JVP Podstrana.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, drugih značajnijih događaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije bilo.