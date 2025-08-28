Požar u naselju Velika Popina kod Gračaca, gasili ga i kanaderi

ŽVOC Zadarske županije zaprimio je danas nešto prije podneva dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Velika Popina kod Gračaca. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i makije na teško pristupačnom terenu. Iako je požar na nekoliko sati bio lokaliziran, popodne se ponovno aktivirao.

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz VP Gračac, IVP Zadar i DVD Srb. U pomoć zemaljskim snagama bila su upućena i četiri protupožarna zrakoplova, točnije dva Canadair CL-415 te dva Airtractora.

Požar je i dalje aktivan, piše Zadarski list.