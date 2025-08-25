Požar u Kaštelima, zapalio se maslinik

Danas poslijepodne izbio je požar u Kaštel Gomilici, potvrđeno je za Dalmaciju Danas. Vatra je planula u masliniku, a gust dim brzo se proširio zrakom te je bio vidljiv s više lokacija u Splitu.

Na teren su odmah upućene sve vatrogasne snage s područja Kaštela, koje rade na lokalizaciji požara.

"Dimi ko ludo, odjekuju sirene", javljaju nam čitatelji s mjesta događaja.

Kako doznajemo, požar su brzom i efikasnom reakcijom vatrgasci brzo sanirali i požar je u kratkom vremenu lokaliziran.