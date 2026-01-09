Požar teško oštetio kuću Zajednice Pape Ivana XXIII. kod Vrgorca: Pokrenuta akcija pomoći

Veliki požar koji je 30. prosinca zahvatio jednu od kuća Zajednice Pape Ivana XXIII. u Gornjem Orahu kod Vrgorcaprouzročio je ogromnu materijalnu štetu i ozbiljno ugrozio rad ove dugogodišnje ustanove koja pomaže osobama u borbi s ovisnostima.

U kući je u trenutku izbijanja požara boravilo 17 korisnika, a prema dostupnim informacijama prizemlje je ostalo sačuvano, dok su dva kata i krov potpuno uništeni, što znači da je objekt trenutačno neupotrebljiv i zahtijeva temeljitu obnovu.

Zajednica Pape Ivana XXIII. na području Vrgorca djeluje još od 1996. godine i desetljećima pruža konkretnu pomoć osobama i obiteljima pogođenima ovisnošću, pa je vijest o razornom požaru snažno odjeknula među građanima i volonterima.

Solidarnost se, kao i mnogo puta do sada, pokazala na djelu. Građevinske tvrtke već su ponudile besplatnu radnu snagu za obnovu kuće, no najveći problem trenutačno su – materijali.

“Najviše nam nedostaju beton, crijep, grede, gips-kartonske ploče, elektroinstalacije, a kada se završe grubi radovi, trebat će i sanitarije te namještaj”, poručuju iz zajednice.

Iz Župe Vrgorac naglašavaju kako trenutačno nije potrebno donositi materijalne potrepštine, jer na zgarištu nema prostora za njihovo skladištenje. U ovom trenutku najpotrebnija je financijska pomoć, koja će omogućiti da se obnova započne i provede što brže i učinkovitije.

Svi koji žele i mogu pomoći pozvani su da se uključe donacijama i tako doprinesu obnovi prostora koji već gotovo tri desetljeća znači nadu i novi početak za brojne ljude.

Iz zajednice i Župe zahvaljuju svima koji su već ponudili pomoć i svima koji će se uključiti, ističući da je svaka donacija, bez obzira na iznos, iznimno važna.

Podaci za uplatu donacija:

Zajednica Pape Ivana XXIII

Veliki Prolog 26

Vrgorac IBAN: HR7924850031100222239

Namjena: Donacija Svaka pomoć je važna.