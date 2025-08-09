Požar kod Stupice lokaliziran zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca

U poslijepodnevnim satima planulo je u predjelu Stupica između Tučepa i Podgore. Požar otvorenog prostora prijavljen je u 15:10 sati, a zbog pojačanog vjetra i brzog širenja vatre na nepristupačnom terenu, u akciju su odmah upućene jake vatrogasne snage.

Na intervenciji su sudjelovali pripadnici DVD-a Podgora, DVD-a Tučepi, JVP-a Makarska te DVD-a Makarska. Zahvaljujući koordiniranom djelovanju 38 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila, požar je stavljen pod kontrolu i u potpunosti ugašen u 18:32 sati.

Vatra je zahvatila oko 3 hektara niskog raslinja, šikare i makije na izrazito strmom i teško pristupačnom terenu, što je dodatno otežavalo gašenje.

Brzom i učinkovitom reakcijom spriječena je veća šteta i moguće ugroze za obližnja naselja. Nadležne službe pozivaju građane na oprez, osobito u ovim ljetnim mjesecima kada je rizik od požara izuzetno visok.