Požar kod Podstrane brzo ugašen, vatrogasci uputili apel roditeljima: "Razgovarajte s djecom o opasnostima paljenja vatre u prirodi"

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Podstrana intervenirali su na požaru koji je izbio u šumskom području kod Galije, a dojava je zaprimljena oko 20 sati.

Dolaskom na teren, krenuli su prema lokaciji s koje je prijavljen požar, pri čemu su uočili nekoliko dječaka kako se udaljavaju iz tog smjera. Zbog zahtjevnog i teško prohodnog terena, dodatno zakrčenog granama koje su, kako navode, bile postavljene radi skrivanja improviziranog „logora“, potraga za točnim izvorom vatre bila je otežana.

U lociranju požara pomogla je upotreba drona s termovizijskom kamerom, zahvaljujući čemu je požarište brzo pronađeno i stavljeno pod kontrolu.

Iz JVP Podstrana uputili su ozbiljan apel roditeljima da razgovaraju s djecom o opasnostima paljenja vatre u prirodi, naglašavajući kako ovakve situacije mogu lako izmaknuti kontroli i dovesti do velikih požara, ozljeda te ugrožavanja života i imovine.

Istaknuli su kako su ovoga puta izbjegnute teže posljedice, no upozoravaju da idući put ishod može biti znatno ozbiljniji.

Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom, uz korištenje drona.