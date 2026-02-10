Požar automobila u noći: Vatrogasci intervenirali na više lokacija u Splitu

Vatrogasci na području Splita i okolice tijekom protekla 24 sata imali su više tehničkih i požarnih intervencija, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 10:01 sati na Trgu braće Radić, gdje su vatrogasci otvorili stan u sklopu tehničke intervencije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nešto kasnije, u 13:34 sati, uklonjeno je stablo koje je palo na području Ljetnog kina Bačvice.

Najozbiljniji događaj zabilježen je u 3:40 sati u Krležinoj ulici, gdje je izbio požar osobnih vozila, a na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba s jednim vozilom i šest vatrogasaca.

Intervenirala su i dobrovoljna vatrogasna društva. U Korešnici je u 7:31 sati DVD Žrnovnica ispumpavao vodu iz objekta, dok su u 9:32 sati gasili požar viličara u krugu tvrtke Matula d.o.o. na području TTTS-a.

Zabilježeno je i nekoliko događaja na području županije. U Dugom Ratu vatrogasci su u 11:43 sati spašavali mačku s krova ugostiteljskog objekta, dok je u Klisu u 17:53 sati uklonjena grana koja je pala na kolnik.

Sve intervencije odnose se na razdoblje od 9. veljače u 6 sati do 10. veljače u 6 sati.