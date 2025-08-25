Požar automobila u Makarskoj

Danas poslijepodne izbio je požar automobila na parkingu jednog makarskog hotela, no brzom reakcijom Javne vatrogasne postrojbe Makarska spriječena je veća šteta.

Dojava o požaru zaprimljena je u 14:10, a dežurna smjena vatrogasaca odmah je krenula na intervenciju s dvije vatrogasne cisterne i četiri vatrogasca. Već u 14:12 vatrogasci su stigli na mjesto događaja i započeli gašenje.

Požar je potpuno ugašen u 14:28, a intervencija je završila povratkom vatrogasnih vozila u postrojbu u 15:00.