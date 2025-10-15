Požar automobila u Komiži

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 14. do 15. listopada 2025., splitski vatrogasci zabilježili su nekoliko intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije.

.U Komiži je oko 15 sati došlo do požara automobila. Na terenu su intervenirali pripadnici DVD-a Komiža s tri vozila i devet vatrogasaca, uz pomoć kolega iz DVD-a Vis koji su izašli s dva vozila i pet vatrogasaca.

Ranije, u 14 sati, u Podstrani je izbio manji požar borove šume u kojem je opožareno oko 100 četvornih metara. Brzom reakcijom vatrogasaca JVP Podstrana, koji su na teren izišli s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen.

Na području Splita, DVD Split je u jutarnjim satima intervenirao u Manuškoj poljani nakon dojave da je stablo naslonjeno na objekt. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom. U Žrnovnici su pak vatrogasci u večernjim satima otvarali vrata stana u Mosorskoj ulici, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Sve intervencije završene su uspješno, bez ozlijeđenih osoba.