Požar automobila u Komiži

Sve intervencije završene su uspješno, bez ozlijeđenih osoba

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 14. do 15. listopada 2025., splitski vatrogasci zabilježili su nekoliko intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije.

.U Komiži je oko 15 sati došlo do požara automobila. Na terenu su intervenirali pripadnici DVD-a Komiža s tri vozila i devet vatrogasaca, uz pomoć kolega iz DVD-a Vis koji su izašli s dva vozila i pet vatrogasaca.

Ranije, u 14 sati, u Podstrani je izbio manji požar borove šume u kojem je opožareno oko 100 četvornih metara. Brzom reakcijom vatrogasaca JVP Podstrana, koji su na teren izišli s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen.

Na području Splita, DVD Split je u jutarnjim satima intervenirao u Manuškoj poljani nakon dojave da je stablo naslonjeno na objekt. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom. U Žrnovnici su pak vatrogasci u večernjim satima otvarali vrata stana u Mosorskoj ulici, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Sve intervencije završene su uspješno, bez ozlijeđenih osoba.

