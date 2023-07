POVRAĆANJE, URINIRANJE I GOLOTINJU U CENTRU SPLITA NE OPRAVDAVA NI MINISTAR "To je jedna neuobičajena slika koja zapravo nije pravilo, dobro da je grad pokrenuo određene mjere"

Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije organizirala je koordinacijski sastanak u sklopu kojeg je direktor HTZ-a Kristjan Staničić predstavio novi Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Na sastanku je bilo riječi i o dosadašnjem tijeku turističke godine s naglaskom na ostvarene rezultate turističkog prometa te o planiranim promotivnim aktivnostima na emitivnim tržištima do kraja godine.

Iskoristili smo tu priliku te smo direktora Staničića upitali za mišljenje ružne slike grada Splita, ali i negativne slike o turizmu i previsokim cijenam, osobito u Dalmaciji.

Turistički 'neredi' po Splitu, negativni natpisi o turizmu,...

Cijeli nered koji vlada u Splitu, uriniranje, povraćanje i golotinja po gradskim ulicama, kako vi kao direktor TZ gledate na to?

"To je jedna neuobičajena slika koja zapravo nije pravilo i to je važno naglasiti. Prosječni turisti kada ih gledamo u globalu u Hrvatskoj ništa ne odskaču od turista koji borave u drugim destinacijama u svijetu. Dobro je da je grad pokrenuo određene mjere odnosno donio odluke u pravcu ublažavanja takvih situacija i pojava. Mislim da treba puno raditi na prevenciji odnosno na samoj edukaciji i komunikaciji i to je samo signal da kroz nove strateške dokumente gdje smo definirali da trebamo na održivi način upravljati destinacijama, upravo nam to daje i dodatni argument da već od sljedeće godine učinimo korak naprijed u tom smislu".

Svjedoci smo svakodnevnih natpisa o hrvatskom turizmu, negativnih natpisa. Dalmacija je na udaru svaki dan u svim segmentima, inozemni mediji prenose te negativne članke. Koliku štetu to čini našem turizmu i hoće li to imati odjeka na iduću turističku sezonu?

"Apeliram na sve medije da u prenošenju informacija i prikazivanju slike hrvatskog turizma budu dobro informirani i argumentirani. Vidjeli smo u proteklim tjednima i danima da je bilo jako puno hajke na visoke cijene, na neprimjerenu ponudu, na podbačaj s određenih tržišta, a onda kada smi mi objavili podatke koji su jedini točni i relevantni gdje smo rekli da imamo najbolju predsezonu u povijesti hrvatskog turizma, da imamo stabilnu situaciju na turističkom tržištu, u konačnici moj posao i mog tima iz HTZ-a jest komunikacija i rad na tržištima, sva tržišta praktički bilježe porast u ovom dijelu godine. Dobre su najave i za dalje bez obzira i na porast cijena koji se dogodio, ne treba od toga bježati, međutim ono što mi stalno apeliramo jest da ta cijena koja poraste mora biti praćena kvalitetom", kazao je.

Tržište će regulirati cijenu

Apelirao je i na one koji su u podizanju cijena bili malo ambiciozniji da dobro promisle kako će nastaviti u ovoj turističkoj godini ali i u budućnosti jer će tržište samo po sebi izregulirati cijene s obzirom na ponudu i potražnju.

"Gost mora dobiti vrijednost za novac i zbog toga je važno da u ukupnoj turističkoj ponudi imamo i kvalitetu, a u tom smislu će gosti ocjenjivati hoće li u budućnosti birati hrvatske destinacije ili ne. Hrvatska ima dobru, raznoliku turističku ponudu, ima ponudu za svaki cjenovni razred i nema razloga da od hrvatskog turizma radimo slučaj", kazao je.

Opravdavate li cijenu burgera od 12 eura, pizze id 15 eura, kuglice sladoleda od 3 eura?

"Tržište će regulirati cijenu. S obzirom na pojačanu potražnju očito je da takve cijene negdje prolaze. Mi smo napravili analizu turističkih cijena, cijena smještaja u hotelima, apartmanima i napravili smo usporedbu cijena ugostiteljskih artikala od kave, sladoleda, pizze burgera, liganja,...na području Hrvatske, Španjolske, Grčke i Italije. Moram vam reći da Hrvatske ne odskače od prosječnih cijena konkurencija, ima artikala gdje smo mi malo skuplji, ima artikala ili kategorija i vrste smještajnih kapaciteta gdje smo mi još uvijek povoljniji. Kada uzmete u obzir malo širi da smo mi najbliža turistička destinacija glavnim emitivnim tržištima, Nijemcima, Slovencima, Austrijancima,...koji mogu doći automobilom i ne trebaju plaćati skupe avionske karte onda Hrvatska uz raznolikost i kvalitetu svoje ponude još uvijek ima itekako mogućnosti i razloga biti konkurenta u odnosu na Mediteran", kazao je.

Pojasnio je da za postići održivi turizam treba i hoće napraviti i zaokret u samom marketingu tako da će brendirati Hrvatsku kao kvalitetnu turističku destinaciju s naglaskom na premium segment tj. na onaj nivo gostiju koji putuje više puta, ne samo u ljetnoj sezoni, koji više troši što ne znači da nećemo imati i drugih gostiju koji imaju manju platežnu mogućnost.