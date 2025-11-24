POVODOM DANA GRADA Sandra Profaca i Dragan Romić pobjednici 42. polumaratona Nin – Zadar

U nedjelju, 23. studenoga, dan uoči Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana, održano je 42. izdanje polumaratona Nin – Zadar.

U muškoj konkurenciji pobijedio je Dragan Romić (MK Festina Lente) s rezultatom 1:19:06, ispred Amira Muminovića (SD Ultra Bihać) koji je utrku završio za 1:22:44, te trećeplasiranog Ante Špalete (MK Festina Lente) s vremenom 1:23:32.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Sandra Profaca (AK Alojzije Stepinac Zadar) s vremenom 1:33:23. Drugo mjesto zauzela je Radmila Maksimović (AK Šibenik) – 1:34:18, a treće Ana-Marija Kruhoberec (AK Kvarner) – 1:38:22.

Najmlađi sudionik bio je Paolo Marčina (16), a najstariji Mladen Kolanović (75). Najbrojnija ekipa bila je AK Festina Lente, ispred Škole trčanja Zadar i AK Alojzije Stepinac. Apsolutnim pobjednicima nagrade su dodijeljene na Narodnom trgu, dok su medalje po dobnim kategorijama uručene u crkvi sv. Donata.

"Zahvaljujem svim trkačima koji su i ove godine došli na našu tradicionalnu utrku, kao i brojnim volonterima i klubovima koji su pomogli u organizaciji. Vaš doprinos na stazi, u pripremi i podjeli medalja i tijekom svečanog proglašenja pobjednika bio je više od obične pomoći. Vi ste temelj uspjeha ovog polumaratona. Posebnu zahvalnost upućujem gradonačelniku Šimi Erliću i predsjednici Sportske zajednice Grada Zadra Snježani Jurinić na kontinuiranoj potpori. Zahvaljujem i Gradu Zadru kao glavnom pokrovitelju, bez čije podrške utrka ne bi mogla rasti i razvijati se. Već 17. siječnja 2026. pripremamo 22. Atletski polumaraton Maslenica, radujemo se vašem sudjelovanju", rekao je direktor utrke Miro Bajlo.

Polumaraton je organizirao Atletski savez Zadarske županije uz podršku sponzora (Grada Nina, Turističke zajednice grada Zadra, Turističke zajednice Zaton, Turističke zajednica grada Nina, Općine Privlaka, Čistoće Zadar i Jadrolinije) te donatora (Vindije, Frigus grupe, Mario Mlinarić Treninga, Cedevite, Carwiz Rent a Cara, Sante, Daloro – tvornice kruha Zadar, Natural Wealtha, Vina Vinketa, Narodnog muzeja Zadar i Trening.coma).