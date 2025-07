Povlači li se čelnik splitsko-dalmatinskog HDZ-a? Evo tko su mogući nasljednici

Unutarstranački izbori u HDZ-u koji će se, sukladno statutu stranke, na lokalnim i županijskim razinama održati od rujna do kraja godine, veliku pozornost izazivaju u sredinama u kojima je stranka podbacila na lokalnim izborima. No, ne miruju posve ni organizacije u kojima je HDZ ostvario planirano, čak ni one u kojima je stranka prošla bolje od očekivanog. A među njima je i splitsko-dalmatinska organizacija, u čijim se kuloarima posljednjih dana naveliko priča kako se njezin dugogodišnji predsjednik Ante Sanader sprema povući, odnosno kako se najesen neće ponovo kandidirati za čelnu poziciju u županijskom HDZ-u, piše Večernji list.

Ovo nije prvi put da se govori o Sanaderovu odlasku, takav se glas svako malo pronese sve otkako je Sanader preuzeo ovu organizaciju. Posljednji put o tome se govorilo nakon prvog izbornog kruga na lokalnim izborima 2021. godine, kada se šefa splitsko-dalmatinskog HDZ-a otvoreno prozivalo za loš izborni rezultat. No, Sanader je ostao na poziciji, usput poručujući prilično otvoreno stranačkom vrhu kako je predsjednika HDZ-a bilo i bit će, ali je on uvijek tu. Priča o potrebi kadrovskog pomlađivanja stranke ponovo se potegnula ovog proljeća, uoči svibanjskih lokalnih izbora. Stipe Čogelja, zamjenik župana Blaženka Bobana i u prošlom i u novom mandatu, tada je i otvoreno rekao kako je stranci potreban "nastavak priče na zdravijim, modernijim temeljima", što se kasnije ublažavalo na presicama, no pritisak je bio popriličan, a nastavak istih zahtjeva očekuje se i na unutarstranačkim izborima najesen.

Sanader je, međutim, sada u znatno boljoj poziciji – organizacija je pod njegovim vodstvom uspjela održati vlast u većini sredina u Dalmaciji i pridobiti neke općine po otocima, a kruna svega je osvajanje vlasti u Splitu. HDZ-u su u tome uvelike pomogle razmirice na ljevici, no izborna pobjeda je izborna pobjeda pa teško da bi se netko sada usudio Sanaderu spočitnuti loše vođenje organizacije. A to aktualnom šefu organizacije omogućuje da se s čelne pozicije povuče kao izborni pobjednik, što znači i da je u prilici osobno pokrenuti zahtijevano pomlađivanje stranke i pritom ipak zadržati utjecaj na odluke koje će stranka donositi.

Upravo su to argumenti na temelju kojih sugovornici Večernjeg lista u splitskom HDZ-u procjenjuju kako Sanaderovo povlačenje ovoga puta nije prazna priča. Usporedo s tim, govori se i o imenima ljudi koji bi, uz blagoslov Sanadera i njegove struje, mogli ostati na čelu organizacije. Najčešće spominjano ime pritom je ono tajnika organizacije Ante Mihanovića, koji se i ranije spominjao u ovom kontekstu, no u njemu bliskom krugu tvrde nam kako se o tome što će biti najesen, kad krenu unutarstranački izbori, u stranci još uvijek nije ozbiljno razgovaralo.

Među splitskim HDZ-ovcima istodobno se može čuti i procjena kako bi Sanaderovo povlačenje otvorilo prostor za nezadovoljnike u stranačkim redovima koji se već godinama žale na kadrovsku devastaciju organizacije, a njih nije malo. Šanse su im, doduše, nešto slabije, jer su uz Sanadera, a onda vrlo vjerojatno i uz kandidata kojega Sanader odredi za "nasljednika" gotovo svi stranački "teškaši". Ipak, dio naših sugovornika procjenjuje kako bi se kritična masa mogla postići ako Sanader promaši pri izboru svog nasljednika. Jer, izbor šefova lokalnih i županijskih organizacija, kao uostalom i predsjednika i potpredsjednika stranke, u HDZ-u se provodi po načelu "jedan član jedan glas" pa slabo uvjerljiv kandidat, procjenjuje jedan ugledni splitski HDZ-ovac, usprkos potpori struktura ne mora biti nepobjediv. Pogotovo ako bi se na ovim izborima osobno izložio Stipe Čogelja. Čogelji bi u tom slučaju vrlo vjerojatno ruku pružio i Petar Škorić, bivši predsjednik splitske organizacije koji i dalje i ima priličan utjecaj među HDZ-ovcima, tim više što je Škorić već neko vrijeme bliskiji novom splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti nego Mihanovićima, Anti i Vici pa se u ovom potencijalnom taboru računa.

- Bude li pameti, svi oko njega nagovarat će Sanadera da ostane na čelu županijske organizacije i da ne riskira s kandidatom za kojeg nije sigurno da može dobiti potporu članstva - zaključuje ovaj sugovornik. Pitanje koje ostaje otvoreno je planira li se Čogelja doista iskušati na izborima za predsjednika županijske organizacije HDZ-a. O potrebi pomlađivanja stranke dožupan je govorio usred izborne kampanje, što se odmah protumačilo kao hvatanje startnih pozicija za jesensku unutarstranačku kampanju. Takav bi prevrat bilo relativno lako ostvariti da je izborni rezultat splitsko-dalmatinskog HDZ-a lošiji od očekivanog, Sanader više ne bi imao što tražiti, no sada je veliko pitanje kakvu bi korist Čogelji uopće mogla donijeti otvorena konfrontacija s njegovom strujom. Na podršku Zagreba tu teško da može računati, jer je Sanader, osim što njegova organizacija bilježi izbornu pobjedu, i politički tajnik stranke pa će mu, ako se odluči na ovaj korak, vjerojatno preostati da se osloni na članstvo, što je uvijek rizik, bez obzira na to što je Čogelja doista prilično popularan među HDZ-ovcima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Šuti novi vjetar

Među onima koji priželjkuju stvarne promjene na čelu organizacije, ne tek ustoličenje Sanaderu odanog novog šefa, računaju s podrškom koju bi potencijalnoj Čogeljinoj kandidaturi dao Tomislav Šuta. Novi splitski gradonačelnik proljetos je također bio među onima koji su se zauzimali za kadrovsko pomlađivanje stranke, a njegov je utjecaj nakon izborne pobjede značajno porastao.

- Izborni rezultat Šuti je dao novi vjetar u leđa, to zasigurno dobro razumiju i u vrhu stranke i ne treba isključiti osovinu Šuta-Čogelja na unutarstranačkim izborima- kazao nam je jedan istaknuti HDZ-ovac, koji ne isključuje ni da bi se Šuta na kraju mogao pojaviti kao kandidat za predsjednika županijske organizacije, funkciju koja je, podcrtava ovaj sugovornik, u HDZ-u utjecajnija i od članstva u Predsjedništvu. Napominje, međutim, da je takav scenarij moguć jedino ako se tako dogovore gradonačelnik i župan.