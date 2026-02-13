Povlače se mesni proizvodi iz trgovina, nemojte ih jesti ako ih imate doma

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu slijedećih proizvoda:

1. pečeni prsni vršci – prodaja u rinfuzi, LOT 020226, rok trajanja 17.02.2026. i LOT 030226 rok trajanja 18.02.2026.; i

2. pečeni prsni vršci –vakuum pakiranje, LOT 230126 rok trajanja 24.03.2026; LOT 270126 rok trajanja 28.03.2026; LOT 290126 rok trajanja 29.03.2026; LOT 020226 rok trajanja 03.04.2026 i LOT 030226 rok trajanja 03.04.2026.

Navedeni proizvodi dobiveni su od svježeg svinjskog mesa (špic rebra) u kojem su utvrđeni perfluoroalkil spojevi (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Podaci o proizvodu

Stavlja na tržište: VODOPIVEC ISTRA d.o.o., Crni 14, 52223 Raša, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.