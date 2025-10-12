Povijesni trenutak za Vrgorac: Prvi hitni helikopterski transport iz vatrogasnog dvorišta

U dvorištu novog vatrogasnog doma DVD-a Vrgorac danas je uspješno izvedeno prvo helikoptersko sletanje Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS), u suradnji s lokalnom Hitnom medicinskom službom i Vatrogascima Grada Vrgorca.

Operacija je provedena radi hitnog preuzimanja pacijenta koji je trebao transport prema bolnici, a cijela akcija protekla je sigurno i brzo zahvaljujući odličnoj koordinaciji svih službi na terenu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Video su objavili Vatrogasci Grada Vrgorca na svom Facebooku.

- Od sada će dvorište DVD-a Vrgorac službeno služiti kao heliodrom za potrebe hitnih medicinskih letova, čime se značajno povećava dostupnost i brzina pružanja zdravstvene pomoći građanima vrgorskog kraja.

Veliko hvala svim sudionicima medicinskom osoblju, pilotima i vatrogascima na profesionalnosti i spremnosti!

Život nema cijenu, a svaka minuta u ovakvim situacijama može značiti puno - objavili su.

Vatrogasci Grada Vrgorca posebno su zahvalili svim sudionicima akcije medicinskom osoblju, pilotima i vatrogascima na profesionalnosti i spremnosti.

Pogledajte video: