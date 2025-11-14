Povijesni preokret na moru: Pobjeda hrvatskih snaga u splitskom kanalu

Na današnji dan 1991. godine započela je pomorska bitka za oslobođenje Splita

Nakon napada na nezaštićeni Dubrovnik, Jugoslavenska ratna mornarica pokušala je isti obrazac primijeniti i na Split. U večernjim satima 14. studenoga 1991., hrvatski su diverzanti u uvali Bobovišća kod Milne potopili jedan neprijateljski patrolni brod nastojeći probiti dvotjednu pomorsku blokadu Jadrana.

Ubrzo nakon toga, nešto poslije 23 sata, iz ratne luke Lora i drugih položaja JNA započelo je granatiranje Splita. Sljedećeg jutra napad se dodatno intenzivirao – u akciju su se uključila i četiri ratna broda koja su patrolirala Bračkim kanalom. Grad je bio izložen snažnoj topničkoj vatri, a napadnuto je i šire područje srednje Dalmacije, posebno otoci Brač i Šolta. U operaciji je sudjelovalo i šest borbenih zrakoplova. Poginula su dva hrvatska pomorca, a šest je civila ranjeno. Stradali su brojni civilni objekti u Splitu te mjesta na zapadnoj obali Brača i u Grohotama na Šolti, navodi HRT-ov projekt Dani ponosa.

Hrvatske snage odgovorile su odlučno: oštetile su razarač „Split” i jednu topovnjaču, a iznad Brača i Šolte oborena su dva zrakoplova tipa „Galeb”.

Sukobi su se nastavili i idućeg dana. Oštećeni razarač „Split” odvukle su dvije topovnjače prema Visu, a ostali brodovi JRM-a povlačili su se Korčulanskim i Bračkim kanalom. Ondje su ponovno ušli u sukob s hrvatskim obalnim bitnicama te izgubili 11 plovila, dok je više brodova oštećeno. Preostale snage jugoslavenske mornarice povukle su se na Vis i Lastovo, gdje su ih hrvatske postrojbe i dalje nadzirale i pritiskale.

Uspjesi hrvatskih snaga u splitskom i korčulanskom kanalu omogućili su prekid pomorske blokade. Do siječnja 1992. jugoslavenska se mornarica povukla iz Lore, a u svibnju iste godine napustila je i Vis te Lastovo.