Povijesni događaj: EU i Indija potpisale sporazum koji je "majka svih sporazuma"

Nakon gotovo dva desetljeća pregovora, prekida i diplomatskog natezanja, Europska unija i Indija finalizirale su sporazum o slobodnoj trgovini (FTA) koji analitičari već nazivaju ekonomskim potresom desetljeća, prenosi Index.

U trenutku kada globalna trgovina puca pod pritiskom Trumpovih carina i napetosti s Kinom, ovaj savez povezuje tržišta od ukupno 2 milijarde ljudi i ekonomije koje čine četvrtinu svjetskog BDP-a.

"Europska unija i Indija danas pišu povijest, produbljujući partnerstvo između najvećih svjetskih demokracija. Stvorili smo zonu slobodne trgovine za dvije milijarde ljudi, pri čemu će obje strane ostvariti značajnu gospodarsku korist", izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dodavši kako "suradnja temeljena na jasnim pravilima i dalje donosi izvrsne rezultate".

Koje su najbitnije promjene?

Indija je dugo bila poznata kao jedno od najzaštićenijih tržišta na svijetu, s carinama koje su u nekim sektorima (poput automobila) prelazile 100%. Novi sporazum donosi radikalne promjene.

Velik utjecaj sporazum će imati na automobilsku industriju. Carine na europske automobile postupno se režu sa 110% na svega 10% što otvara vrata europskim divovima poput Volkswagena, BMW-a i Mercedesa da napokon masovnije uđu na treće najveće tržište automobila na svijetu.

Dolazi do velikih promjena i u tehnološkom sektoru, carine na strojeve i električnu opremu, koje su dosad iznosile do 44% padaju na nulu. Za EU to znači godišnju uštedu od oko 4 milijarde eura samo na troškovima carina.

Sporazum se dotiče i poljoprivrede, ali i "premium" proizvoda. Europska vina, sirevi, maslinova ulja i čokolade postaju konkurentni indijskoj srednjoj klasi koja broji stotine milijuna ljudi.

EU povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič poručio je kako ovaj sporazum dokazuje da je "trgovina na obostranu korist stvarna", naglasivši kako je sada prioritet osigurati da tvrtke "osjete konkretne pogodnosti u što kraćem roku".

Poljoprivreda bi trebala "prodisati"

Poljoprivreda je već dugo najosjetljivija točka u pregovorima između EU-a i Indije. Trenutačne indijske carine na poljoprivredno-prehrambene proizvode u prosjeku iznose 36 %, a mogu doseći i do 150 %, što praktički onemogućuje pristup mnogim europskim izvoznicima.

Zbog izrazito visokih carina, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a u Indiju u 2024. godini iznosio je tek 1,3 milijarde eura, što čini svega 0,6 % ukupne svjetske trgovine EU-a u tom sektoru.

Zahvaljujući novom trgovinskom sporazumu, europski proizvodi visoke vrijednosti – od maslinovog ulja i vina do konditorskih proizvoda – dobit će značajan pristup indijskom tržištu čija se srednja klasa ubrzano širi.

"Ovim sporazumom europska vina, žestoka pića, piva, maslinovo ulje, konditorski i drugi proizvodi uživat će povlašteni pristup brzorastućem indijskom tržištu", izjavio je Christophe Hansen, povjerenik EU-a za poljoprivredu i hranu.

Važno je napomenuti da su osjetljivi sektori poput govedine, piletine, riže i šećera izuzeti iz procesa liberalizacije kako bi se zaštitili europski poljoprivrednici. "Kao i u svakom trgovinskom sporazumu, naši visoki standardi sigurnosti hrane u potpunosti su zadržani. O sigurnosti potrošača u EU-u nema pregovora", dodao je Hansen.

Što Europska unija uvozi iz Indije?

Prema podacima portala ITC Trademap.org, Europska unija je tijekom 2024. godine iz Indije uvezla robu u ukupnoj vrijednosti od 89,8 milijardi eura. Najveća pojedinačna kategorija uvoza bili su električni strojevi i oprema, uključujući uređaje za snimanje zvuka i televizijsku opremu, s vrijednošću od 13,4 milijarde eura.

Slijede organske kemikalije koje su dosegle iznos od 11,9 milijardi eura. Uvoz strojeva i mehaničkih uređaja, koji obuhvaćaju i nuklearne reaktore te kotlove, iznosio je ukupno 8,6 milijardi eura, dok su isporuke željeza i čelika vrijedile 6,2 milijarde eura.

Farmaceutski proizvodi činili su 4,7 milijardi eura uvoza, dok je tekstilni sektor ostao značajan s uvozom odjeće i modnih dodataka u vrijednosti od 3,6 milijardi eura.

Utjecaj na uslužni sektor i male firme

Osim smanjenja carina na robu, sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Indije predstavlja značajan iskorak u liberalizaciji usluga, sektora koji je u indijskoj trgovinskoj politici tradicionalno bio strogo štićen.

Obveze koje je Indija preuzela u sklopu ovog sporazuma najambicioznije su do sada i nadmašuju ustupke dane partnerima poput Ujedinjene Kraljevine i Australije.

Europske tvrtke dobit će predvidljiviji pristup ključnim sektorima, uključujući financijske usluge, pomorski transport i profesionalne usluge, uz jasnija pravila o licenciranju, lokalnoj prisutnosti te zahtjevima za upravljačke strukture.

Prema podacima Europske komisije, izvoz usluga iz EU-a u Indiju dosegao je 26 milijardi eura u 2024. godini, a očekuje se da će taj broj znatno rasti pod novim uvjetima pristupa tržištu.

Za male i srednje firme sporazum je osmišljen tako da ukloni strukturne nedostatke koji manje tvrtke često sprječavaju u korištenju prednosti trgovinskih ugovora, piše Euronews.

Posebno poglavlje posvećeno malim i srednjim firmama osigurat će da te tvrtke pretvore sporazum u stvarne komercijalne prilike. Obje će strane uspostaviti kontaktne točke i zajedničku digitalnu platformu koja će pružati jasne i ažurne informacije o carinama, carinskim postupcima i zahtjevima za ulazak na tržište.

"Ovo je ključan dio strategije smanjenja ovisnosti o Kini"

Analitičari sporazum ne vide samo kroz ekonomsku prizmu, već i geopolitički. Guntram Wolff, viši suradnik u think-tanku Bruegel, ističe kako je za EU ovaj sporazum ključan dio "de-risking" strategije, odnosno smanjenja ovisnosti o Kini. Wolff tvrdi da Europa više ne smije sjediti na dva stolca te da je Indija jedini logičan partner koji može pružiti protutežu kineskoj dominaciji u opskrbnim lancima.

Analitičari Goldman Sachsa predviđaju da će Indija do 2075. postati drugo najveće gospodarstvo svijeta. U tom kontekstu, Valdis Dombrovskis, povjerenik EU za trgovinu, naglašava da bi bez ovog sporazuma europske tvrtke ostale "zaključane" izvan najbrže rastućeg potrošačkog tržišta na planetu.

Iz Federacije indijskih izvoznih organizacija (FIEO) poručuju da je obveza o ulaganju od 100 milijardi dolara (unutar EFTA-Indija modela koji EU slijedi) "bez presedana" i da služi kao pravna garancija europskim investitorima koja dosad nije postojala.

Gdje je u cijeloj priči Hrvatska?

Hrvatska, iako mala, unutar ovog sporazuma ima nekoliko strateških sektora koji bi mogli značajno profitirati od novog otvaranja tržišta.

U prvom planu je IT i softverska industrija, gdje bi se hrvatskom tehnološkom sektoru uvelike olakšala suradnja s indijskim IT divovima, čime se otvara prostor za nove partnerske projekte i bržu razmjenu usluga.

Značajne prilike pružaju se i prehrambenoj industriji, koja bi kroz smanjenje barijera mogla ostvariti ozbiljniji proboj premium proizvoda, poput vina i maslinova ulja, na tržište koje sve više traži europsku kvalitetu.

Također, sektor strojarstva i elektroindustrije dobiva priliku za lakši izvoz transformatora, turbina i specifičnih industrijskih komponenti, čime se hrvatskim proizvodima visoke dodane vrijednosti otvara put do velikih infrastrukturnih projekata na indijskom potkontinentu.

Što slijedi?

Sporazum sada čeka pravna revizija i prevođenje na sve službene jezike Europske unije.

Nakon toga će ga Europska komisija uputiti Vijeću i Europskom parlamentu na odobrenje, dok Indija istovremeno mora provesti postupak ratifikacije na domaćoj razini. Kada ga obje strane potvrde, sporazum će stupiti na snagu, a smanjenje carina i regulatorne odredbe uvodit će se postupno kroz razdoblje do deset godina.

Komisija predviđa da bi se zahvaljujući ovom dogovoru izvoz robe iz EU-a u Indiju mogao udvostručiti do 2032. godine, što će poduprijeti radna mjesta u proizvodnji, poljoprivredi i uslugama. U eri fragmentirane trgovine i rastućeg protekcionizma, ovaj sporazum stoji kao dugoročni ulog u otvorenost i gospodarski rast temeljen na dubljim vezama dviju najvećih svjetskih demokracija.