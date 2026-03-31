Povijesna večer na Gripama: MNK Hajduk protiv Bjelovara lovi pobjedu za ulazak u elitni rang hrvatskog futsala

U četvrtak navečer Split će živjeti za futsal. U maloj dvorani na Gripama, s početkom u 19 sati, MNK Hajduk Split dočekuje MNK Bjelovar u utakmici koja može imati povijesni značaj.

Pobjeda domaćinu donosi ono o čemu se sanjalo posljednjih godina – kolo prije kraja osigurani plasman u SuperSport HMNL, najviši rang hrvatskog futsala.

Atmosfera već sada obećava pravi spektakl. Očekuje se ispunjena dvorana, glasna podrška s tribina i prava dalmatinska fešta futsala, a nakon utakmice najavljena je i proslava koja bi mogla potrajati dugo u noć.

Put koji traje četiri godine

Ono što dodatno daje težinu ovom susretu jest impresivan uspon splitskog kluba u posljednje četiri sezone:

– sezona 2022./23. – naslov prvaka Županijske lige

– sezona 2023./24. – naslov prvaka 2. HMNL

– sezona 2024./25. – finale 1. HMNL, zaustavljeni u doigravanju od MNK Square Dubrovnik

– sezona 2025./26. – korak do povijesti

Ako Hajduk u četvrtak potvrdi pobjedu, ostvarit će rijedak uspjeh – osvajanje čak tri lige u četiri sezone i plasman među futsal elitu.

Svi putevi vode na Gripe

Sve je spremno za večer koja može ući u klupsku povijest. Poruka iz svlačionice i s tribina je jasna – svi na Gripe.