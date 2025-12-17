Povijesna dodjela europskih sredstava: 61,2 milijuna eura za drugu fazu Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici

– Danas smo svjedoci najveće dodjele europskih sredstava u povijesti Splitsko-dalmatinske županije, čime činimo ključan iskorak prema uspostavi suvremenog sustava gospodarenja otpadom. Ovim projektom ne samo da štitimo okoliš i zdravlje ljudi, već stvaramo temelje za dugoročni održivi razvoj naše županije, poručio je zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić.

Splitsko-dalmatinska županija osigurala je 61,2 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za izgradnju druge faze Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici te triju pretovarnih stanica – Split, Hvar i Vis. Dodjeli sredstava, održanoj 24. studenoga 2025. godine, u ime Županije nazočio je zamjenik župana Ante Šošić, zajedno s direktorom Regionalnog centra čistog okoliša Ivanom Vukorepom.

Uz ranije osiguranih 8,9 milijuna eura, ukupna europska sredstva za Regionalni centar čistog okoliša u Lećevici i pripadajuće pretovarne stanice sada iznose ukupno 70 milijuna eura, što ovu dodjelu čini najvećom u povijesti Splitsko-dalmatinske županije.

Ovim projektom stvaraju se preduvjeti za objavu prethodnog savjetovanja do kraja 2025. godine, kao i za raspisivanje natječaja za početak radova na Centru za gospodarenje otpadom već u ovoj godini. Time se izravno započinje izgradnja cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području županije, u skladu s nacionalnim i europskim propisima.

Projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Faza 2“ provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., kao strateški projekt izravne dodjele, pod nadležnošću Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Cilj projekta je uspostava učinkovitog sustava gospodarenja prvenstveno miješanim komunalnim otpadom, uz značajan doprinos zaštiti okoliša i zdravlju ljudi.

Projekt se sastoji od dvije ključne komponente: pretovara i prijevoza otpada putem ukupno šest pretovarnih stanica te obrade otpada u Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici. U okviru projekta izgradit će se mehaničko-biološko postrojenje, kompostane, odlagališta inertnog i neopasnog otpada, postrojenja za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina, kao i prateća infrastruktura.

Uz ovaj projekt, Splitsko-dalmatinska županija u idućem trogodišnjem razdoblju planira realizirati više od 330 milijuna eura europskih sredstava, čime će se omogućiti provedba više od 40 projekata u području obrazovanja, zdravstva, lučke i prometne infrastrukture te zaštite okoliša, s ciljem razvoja moderne mediteranske i europske regije na korist svih stanovnika županije.