Povećanje plaća i nove naknade za vatrogasce u Podstrani

U prostorijama Općine Podstrana danas je potpisan novi kolektivni ugovor između Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Podstrana i Općine Podstrana, čime su zaposlenici JVP-a ostvarili značajna poboljšanja svojih radnih prava i materijalnih primanja.

Na svečanom potpisivanju ugovora sudjelovali su zapovjednik JVP Podstrana Marko Bešlić, načelnik Općine Mijo Dropuljić, zapovjednik DVD Podstrana Nikola Bakota, predstavnik Sindikata policije Hrvatske – koordinator Marko Milić te sindikalni povjerenik Luka Bakota.

Novi kolektivni ugovor donosi niz poboljšanja za vatrogasce, među kojima se ističu povećanje osnovice plaće, uvođenje dodatnih naknada za posebne uvjete rada, te ugovaranje božićnice, regresa, dara za Uskrs, naknade za topli obrok i dara za djecu. Ove mjere, kako je istaknuto na potpisivanju, rezultat su konstruktivnog socijalnog dijaloga između Općine i sindikalnih predstavnika.

Načelnik Mijo Dropuljić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, naglasivši važnost vatrogasaca za sigurnost zajednice:

“Naši vatrogasci svakodnevno ulažu izniman napor kako bi zaštitili ljude i imovinu. Ovo povećanje plaća i nove naknade najmanje su što možemo učiniti kako bismo im pokazali koliko cijenimo njihov rad i požrtvovnost.”

Zapovjednik JVP Podstrana Marko Bešlić zahvalio je Općini Podstrana i načelniku Miji Dropuljiću na suradnji te istaknuo da je novi ugovor “veliki korak naprijed u prepoznavanju važnosti vatrogasne službe i motivaciji zaposlenika”.

Predstavnik Sindikata policije Hrvatske Marko Milić naglasio je da je ovaj dogovor primjer dobre prakse:

“Ovo je konkretan dokaz da se socijalni dijalog isplati. Kada obje strane imaju razumijevanja i volje, rezultati su vidljivi – zadovoljni zaposlenici i sigurnija zajednica.”

Novi kolektivni ugovor stupa na snagu odmah, a njegova primjena trebala bi, kako se očekuje, dodatno ojačati motivaciju i operativnu spremnost Javne vatrogasne postrojbe Podstrana u nadolazećem razdoblju.