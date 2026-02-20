Potvrđena optužnica protiv Torcidaša: U obračunu s Delijama koristili palice i šipke

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv 14 osoba osumnjičenih za sudjelovanje u navijačkim neredima u neposrednoj blizini Međunarodni aerodrom Tuzla, smještenog u naselju Dubrave.

Optužnica je potvrđena zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo sudjelovanja u skupini ljudi koja počini kazneno djelo, iz članka 341. stavka 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, piše Klix.ba.

Prema navodima Tužiteljstva, osumnjičeni su 24. siječnja 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje, u blizini aerodroma, djelovali kao organizirana skupina s drugim, za sada neidentificiranim osobama.

Tereti ih se da su s više vozila stigli na navedenu lokaciju te ondje pričekali skupinu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su se vraćali s utakmice u Švedskoj i da će letom iz Malmoa sletjeti u Tuzlu. Nakon što su navijači izašli iz kruga aerodroma, uslijedio je napad u kojem su, prema optužnici, korišteni fizička sila, drvene palice, metalne šipke, baklje i drugi predmeti.

U incidentu su četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede, među njima i jedan policijski službenik Policijske uprave Živinice koji je intervenirao po službenoj dužnosti, dok je više osoba lakše ozlijeđeno.

Osumnjičenima je ranije određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega te bojazni da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti ili nastaviti s činjenjem istih ili sličnih kaznenih djela na području Bosne i Hercegovine.