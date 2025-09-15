Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića zbog prisluškivanja Jelene Perčin

Potvrđena je optužnica protiv Momčila Otaševića zbog neovlaštenog snimanja bivše supruge Jelene Perčin.

Kako doznajemo, Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića u jednom od dva kaznena djela koja su mu se stavljala na teret. Riječ je o kaznenom djelu neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. Glumcu će uskoro početi suđenje.

Sud je na sjednici optužnog vijeća poništio raniji kazneni nalog, kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave, te razdvojio postupak na dva dijela. Za prvo kazneno djelo – opisano u točki 1 optužnice – postupak je obustavljen jer je oštećena osoba, Jelena Perčin, povukla prijedlog za kazneni progon.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živjela Jelena iznad ormarića s brojilima za plin i struju postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio skriven dvjema letvicama. Policija je pronašla 10.000 snimki koje su tako nastale, piše Index.

Dokazi

Sud je u obrazloženju naveo kako postoje dokazi koji upućuju na osnovanu sumnju da je Otašević počinio kazneno djelo iz točke 2 optužnice. Ti dokazi uključuju zapisnike o pretrazi doma i drugih prostora, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, audio-video snimke ispitivanja okrivljenika, te iskaze svjedoka.

Potvrda optužnice ne znači da je Otašević proglašen krivim, već da predmet ide na suđenje. Na glavnoj raspravi, koja je javna, tužitelj će iznijeti optužbe, obrana će imati priliku osporiti navode i predložiti svoje dokaze, a sud će na kraju donijeti presudu – osuđujuću ili oslobađajuću.

Razveli se nakon četiri godine braka

Jelena i Momčilo upoznali su se na snimanju serije Zora dubrovačka i vjenčali su se 2018. S Otaševićem je dobila dvoje djece, sina Jakšu i kćer Mašu, a razvod je potvrdila početkom 2023. Tad je rekla da je razvod uvijek težak, pogotovo kada imate djecu.

"Iako su stvari između nas prestale funkcionirati na način na koji smo željeli, naša djeca su uvijek bila na prvom mjestu. To je proces koji nije lak, ali je nužan za osobni rast", rekla je Jelena. Glumica je trenutno u vezi s Antom Gelom.