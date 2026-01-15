Potrošili novac u splitskom klubu pa pristali prevoziti migrante. Plan im propao kod Metkovića

Nakon što su desetorica stranaca uspjeli iz smjera susjedne Bosne i Hercegovine ilegalno, preko brda pješice preći državnu granicu i ući u Hrvatsku, Rumunji su ih na predjelu Trševina u općini Kula Norinska ukrcali u osobna vozila VW Tuareg rumunjskih i Peugeot 3008 hrvatskih registracija s kojima su ih pokušali prevesti u Split, piše Dubrovački Dnevnik.

Prema planu, L-C.R. je s kombi vozilom Mercedes Vito švicarskih registracija trebao biti prethodnica i javljati ostalima o uočenim policijskim ophodnjama, ali plan nisu uspjeli realizirati jer je policija tijekom rutinske kontrole u mjestu Vid kod Metkovića zaustavila VW Tuareg kojim je upravljao D.L., dok se Peugeotu 3008 kojeg je vozio R-M.M. putem probušila guma te je i on tad uhićen.

Tijekom ispitivanja, D.L. se u obrani pravdao kako su dva dana prije uhićenja stigli u Split i odsjeli u hotelu, ali su već prvu večer u noćnom klubu potrošili sav novac. Upoznali su neke Rumunje, a jedan od koji se predstavio kao Merdin predložio im je odlazak u Metković i ukrcaj petorice ljudi za što bi dobili 300 eura. Merdin, čiji su kontakt broj pokazali sucu istrage, tvrdio je kako je riječ o legalnom prijevozu turskih državljana koji imaju valjane putovnice. Pristali su, ali ih je na dogovorenoj lokaciji dočekalo deset osoba.

Ostali su se Rumunji branili šutnjom, a zanimljivo je i to da je s njima bio i Rumunj I-C.B. ali je on trenutačno u bijegu i nedostupan je hrvatskom pravosuđu. Policija je njegovo ime dobila od rent-a-car tvrtke koja je upravo njemu iznajmila Peugeot 3008 registriranog u Puli.

Tijekom usmenog nejavnog ročišta uz osumnjičene su Rumunje, kao njihovi branitelji, bile nazočne i dubrovačke odvjetnice Stanka Matić i Vedrana Belin te odvjetnik Andrija Boras iz Metkovića. Državno odvjetništvo je zastupao dubrovački općinski državni odvjetnik Ante Vetma, a prijevod s rumunjskog osiguran je videovezom iz Omiša gdje je bila sudski tumač za rumunjski Merima Stanić.

Rumunji su se usprotivili određivanju istražnog zatvora, navodeći da “ako se odredi, da obzirom na njihovo materijalno stanje jamčevina za mogućnost obrane sa slobode ne bude visoka“, piše dalje Dubrovački Dnevnik.

No, sudac istrage je zaključivši da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti odredio istražni zatvor, ali im je, primjenjujući odredbe Zakona o kaznenom postupku, odredio i tzv. zamjensku mogućnost obrane sa slobode uz ispunjenje uvjeta prethodne pojedinačne uplate jamčevine u visini od po sedam tisuća eura u gotovini u korist Državnog proračuna RH te uz obvezu pohrane osobnih dokumenata kod PU dubrovačko-neretvanske.