Potresne riječi na obljetnicu stravične nesreće u kojoj su ugašeni mladi životi: "Ni dvije godine poslije..."

Druga godišnjica tragične prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, u kojoj su život izgubili brat i sestra iz Gradca, obilježena je emotivnom porukom obitelji i prijatelja.

„Postoje datumi koji se urežu tako duboko da više ne pripadaju kalendaru, nego čovjeku. Zato se ne vraćamo samo danu, nego svemu što je taj dan zauvijek ostavio u nama. Tako 9. travnja ni dvije godine poslije ne gubi ništa od svoje težine. S vjerom u uskrsnuće i život vječni, Katarinu i Stjepana čuvamo u svojim srcima i molitvama“, poručili su putem Facebook stranice „Pravda za Stipu i Katu“.

Podsjetimo, 9. travnja 2024. godine u frontalnom sudaru kod mjesta Ratac smrtno su stradali Stjepan (20) i Katarina (18) Đerek. Nesreću je izazvala tada 29-godišnja albanska državljanka Klevisa Ymeri, koja je, prema navodima, vozila gotovo dvostruko brže od dopuštenog.

Do tragedije je došlo oko 20:30 sati, kada je Ymeri, upravljajući BMW-om XM slovačkih registracijskih oznaka, započela pretjecanje na nepreglednom dijelu ceste. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je Volkswagen Golf kojim je upravljao Stjepan, dok je na suvozačkom mjestu bila njegova sestra Katarina.