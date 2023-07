POTRES U SPLITSKOM SDP-u Barbir pisao Grbinu: "Do vaše odluke, zamrzavam sve svoje funkcije u SDP-u"

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita prošao je "Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata". Naime, Grad Split se zadužuje za dodatnih 150 milijuna eura!

Vrijedi napomenuti da su vijećnici Centra i Damir Barbir iz SDP-a bili za, i to je presudilo da se digne kredit od 150 milijuna eura. Podsjetimo, drugi vijećnik iz redova SDP-a, Davor Matijević je bio protiv.

Barbir šokirao Matijevića i SDP

Naime, Damir Barbir iz SDP-a glasovao je za ovu odluku, dok je predsjednik stranke SDP-a i drugi gradski vijećnik Davor Matijević glasao protiv!

Samim time, Barbir je glasovao suprotno odluci njegovog predsjednika iz SDP i time je njegova ruka presudila da prođe točka o "Prijedlogu Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata". Tom odlukom će Grad Split dignuti novi kredit od 150 milijuna eura za gradske projekte.

Od Zekanovića do Sauche

Jutros se, nakon burne sjednice na društvenim mrežama oglasio šokirani Davor Matijević, predsjenik SDP-a i njihov gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita.

"Još nisam vidio nijednog zastupnika ili vijećnika koji se priklonio vladajućoj stranci, a da to nije napravio iz plemenitih pobuda ili zbog projekata. Od Zekanovića do Sauche", napisao je na društvenim mrežama Davor Matijević, gradski vijećnik i predsjednik SDP- Split.

"Vidite, ja sam širi i otvoreniji od njega"

Ubrzo nakon toga se i Damir Barbir oglasio na društvenim mrežama. On je uputio otvoreno pismo šefu stranke na nacionalnoj razini Peđi Grbinu. Njegov Facebook status vam prenosimo u cijelosti:

"Otvoreno pismo predsjedništvu SDP-a i predsjedniku Peđi Grbinu

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Grbin,

Budući da se jučer u Splitu na sjednici gradskog vijeća dogodio raskol u glasanju dvojice vijećnika SDP-a, pozivam vas da sagledate situaciju i pokrenete postupak za izbacivanje iz stranke jednog od nas dvojice - ili kolegu Davora Matijevića ili mene.

Kolega Matijević se već sinoć trudi u javnosti stvoriti takvu percepciju da za to postoji samo jedna osoba, a to sam ja. Jer sam izdao SDP i "prodao se Puljku". Vidite, ja sam širi i otvoreniji od njega, ja dopuštam mogućnost da izdajnik, osim mene, može biti i on.

Kolega Matijević će se pozivati na užu, a ja ću se pozivati na širu sliku.

Uža slika je jednostavna: vijećnik Damir Barbir nije poštivao odluku splitskog stranačkog odbora i glasao je protivno toj odluci. Točno. Ne treba vam više nijedan argument da me izbacite iz stranke. Uža slika je jasna i za mene neobranjiva, pa čak u ovom obraćanju neću ni raspravljati o njezinu sadržaju. Ima vremena za to.

A sad šira slika. SDP je samoinicijativno, bez pregovora sa strankom Centar, nakon izvanrednih izbora donio odluku da će podržati gradonačelnika Ivicu Puljka i to je požurio prvi objaviti. Ivica Puljak je premoćno pobijedio, a stranka Centar dobila 15 mandata, samo jedan manje od potrebne većine u gradskom vijeću. Mi smo požurili pred javnošću obznaniti da prihvaćamo tu poruku birača, pa smo i objavili da ćemo podržati gradonačelnika na projektnom modelu. Promatrajući širu sliku, to se upravo jučer testiralo više nego ijednom dosad u ovom mandatu. Mi smo jučer mogli samo pokazati jesmo li govorili iskreno ili s figom u džepu. Šira slika kaže i da sve ono što mi učinimo nekom kome smo se sami ponudili kao partneri sutra legitimiramo da se učini i nama u obrnutoj situaciji. A tu situaciju sami priželjkujemo nakon parlamentarnih izbora.

"Pozivam vas da donesete odluku u koje društvo, po vama, spada SDP"

Ali da ja vas u središnjici ne gnjavim važnošću splitskih projekata poput Žnjana, vrtića, garaža... koje je spasio i moj glas, zbog čega sam i ponosan i miran, ja vama dajem šansu da se očitujete je li moj glas bio ujedno i SDP-ov. Ili je SDP-ov glas bio onaj kolege Davora Matijevića. Promatrajući širu sliku jedan od nas dvojice završio je na semaforu s vijećnicima stranke Centar. To sam ja, "izdajnik". Drugi, Davor Matijević, završio je na popisu zajedno s HDZ-om, Kerumom, Domovinskom pokretom i pola Mosta.

Pozivam vas da donesete odluku u koje društvo, po vama, spada SDP. Zahvaljujući mojem glasanju to ne mora biti HDZ. Do vaše odluke, zamrzavam sve svoje funkcije u SDP-u, a sve čega me vi želite razriješiti, prihvaćam. S vijećnikom Davorom Matijevićem javno prekidam svaku suradnju, pa i nemate neko drugo rješenje nego da nekoga od nas dvojice isključite iz stranke. Jednostavnije vam je i manje je gnjavaže da isključite mene, zanemarujući širu sliku.

A dovoljno je i da ništa ne učinite, jer u tom slučaju zbog moje nemogućnosti suradnje s Davorom Matijevićem, bit će jasno da je on kao predsjednik splitskog SDP-a taj koji ispravno predstavlja interese stranke i užu sliku", napisao je na društvenim mrežama Damir Barbir (SDP).