Potres u Poljskoj: "Jako se osjetilo, ležao sam u krevetu koji se tresao." Minutu kasnije tlo se zatreslo i u Hrvatskoj

U petak u 21:54 sati po lokalnom vremenu, zabilježen je potres u Poljskoj. Magnituda potresa bila je 4,4 po Richteru.

EMSC je prvo javio da je magnituda bila 4,9, no naknadno su je korigirali. Epicentar potresa bio je 15 kilometara sjeverozapadno od Lubina na dubini od 10 kilometara.

"Stan na 4. katu, čulo se zveckanje čaša, letjela je lampa", "Snažan udar, sve se zaljuljalo", "Stari grad Glogow. Vrlo izražena vibracija stolice. Jasno njihanje svjetiljke", "Jako se osjetilo, ležao sam u krevetu koji se tresao", neka su od iskustava građana s područja na kojem je zabilježen potres, donosi dnevnik.hr.

#Earthquake (#wstrząs) possibly felt 26 sec ago in #Poland. Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) July 6, 2023