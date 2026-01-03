Potres u HNS-u zbog tajnog sastanka: Čelni ljudi se sastali s Mamićem u Hercegovini

Premda je predsjednički mandat u Zagrebačkom nogometnom savezu obnovio prije samo tri mjeseca, Tomislav Svetina upravo igra utakmicu karijere i trebat će mu puno ‘sportske sreće‘ da preživi sljedeći tjedan na visokoj dužnosti u Hrvatskom nogometnom savezu, jasno je nakon skandaloznog susreta HNS-ova glavnog tajnika sa Zdravkom Mamićem, pišu Sportske novosti.

Na bjegunca od hrvatskog pravosuđa, neokrunjenog kralja nogometne mafije, Svetina je natrčao u popularnom hercegovačkom restoranu Udovice, što su kamerom zabilježili gosti sa susjednih stolova. U petak navečer priča je gorjela na portalima.

Kakav bi trebao biti moj interes da se sastajem s Mamićem kojeg nisam vidio od 2018. godine?, protupitanjem drugi najmoćniji čovjek Saveza odgovara na novinarski upit kako je i zašto došlo do problematičnog čvenka.

Ne znam, to vi meni pojasnite, sliježem ramenima.

Svetina, međutim, nije spreman za opširniji razgovor za novine. S HNS-ovim predsjednikom Marijanom Kustićem dogovorio je da će sporno pitanje prvo rasvijetliti unutar organizacije, što podrazumijeva barem telefonsku sjednicu Izvršnog odbora, iako bi s obzirom na magnitudu potresa bilo logično da Kustić odmah za ponedjeljak ujutro sazove izvanrednu sjednicu nogometne vlade. Između ostalog i zato što Svetina nije do Udovica navratio sam, nego u društvu Božidara Šikića i Nevena Šprajcera.

Prvi je kuhan i pečen u stotinu bitaka s Mamićem, u menadžerskoj agenciji, Dinamu i Lokomotivi, ali za aktualnu priču važnije je da je Šikić trenutačno član Izvršnog odbora HNS-a i vrlo utjecajan član organizacije. Tako utjecajan da je njegov gnjev ne tako davno pomeo Roberta Jarnija s dužnosti izbornika U-17 reprezentacije, zato što se čovjek usudio kazati da će navijati za svoj Betis u meču s Dinamom.

Drugi je, pak, godinama opterećen aferama i prava je senzacija da i dalje dobro kotira u HNS-u te usput još iz pozadine upravlja NK Karlovcem. Sve skupa djeluje krajnje bljutavo i ostavlja dojam da HNS i sedam godina nakon Mamićeve evakuacije iz Hrvatske živo šuruje s bjeguncem.

Iz perspektive Tomislava Svetine situacija je izgledala otprilike ovako. Veće društvo zajedno je čekalo Novu godinu u Dubrovniku. Dvadesetak ljudi, gospoda i njihove ljepše polovice, među njima i Marijan Kustić. Na povratku kući netko gladan predložio je predah uz janjetinu u Hercegovini. Društvo je spremno prihvatilo prijedlog i u sljedećem kadru natrčalo na Zdravka Mamića. Neka u zapisnik uđe kako u tom društvu više nije bilo Marijana Kustića, koji je očito bio dovoljno oprezan da izbjegne ovaj gastro izlet koji teško pada na želudac.

Iz perspektive nogometnog kroničara priča, naravno, nije ni približno tako benigna. Premda već godinama ne može mrdnuti iz skučenog rezervata u BiH, nije baš da Mamić planduje u popularnom restoranu i tamo iz zasjede napada putnike namjernike iz Hrvatske. Mamić je doktorirao na temu strateškog spletkarenja: on bi divljom energijom pomeo sve suparnike u javnosti, ali bi za svaki slučaj iza kulisa režirao i matematičke operacije preuzimanja različitih skupština.

A kad smo već kod pometanja i preuzimanja, nije teško naslutiti koga bi željeli pomesti i čiju skupštinu preuzeti Mamić i HNS-ovo društvo iz Udovica. Zajedničkog neprijatelja pronašli su u Zvonimiru Bobanu koji je u Mamiću odavno prepoznao arhinemezu, ali sve do proljetos nije se usudio ući u blisku konfrontaciju s vladarom naše nogometne scene.

Onda kada je napokon zakoračio u ring, Boban je objavio rat ne samo Mamiću, nego i svim njegovim ljudima, ali u tom se mačevanju zasad nije pokazao osobito umješnim i uspješnim. Otpilio je Lokomotivu kao bazen u kojem je Dinamo godinama razvijao talente, pa sada nakon Šotičeka i Fabijan Krivak bježi u inozemstvo umjesto da preko Dinama gradi svoj put do reprezentacije.

U međuvremenu je Boban diletantskom akcijom pokušao preuzeti vlast u ZNS-u, ali njegove čestitke i pozdravi uručeni preko Darija Dabca nisu impresionirali odgovorne u Trešnjevci, Ponikvama, ZET-u i drugim kvartovskim klubovima. Dapače, Svetina je na izborima ojačao svoju poziciju do te mjere da se u kuloarima počelo nagađati kako bi u sljedećem koraku mogao napasti Kustića i uskočiti u njegovu fotelju.

Ako je i bio tema sastanka u Hercegovini, Zvonimir Boban nakon objave ove vijesti definitivno ne treba strahovati za poziciju. Taman kada je počeo zbunjivati navijače šaljivom transfernom politikom i pomalo širiti zebnju diktatorskom pozom, u trenutku kada se krenula formirati prva glasna i artikulirana oporba, Bobanu su Svetina i Šikić u zagrljaju s Mamićem sletjeli na volej.

Bobanov rejting u 2026. može samo rasti. Rejting Tomislava Svetine i Božidara Šikića se na drugoj strani počinje obrušavati. Nisu oni niti dosad uživali neki bajan imidž u javnosti, ali nakon ‘reuniona‘ u Udovicama bit će presretni ako zadrže funkcije u vrhu HNS-a..., pišu Sportske novosti.